Barbie: lançamento arrecada R$ 23 milhões no Brasil e se torna maior pré-estreia da Warner

Após estreia na quinta-feira, 20, "Barbie" surpreendeu o público e obteve um ótimo desempenho: se tornou a segunda maior estreia nos cinemas brasileiros da série histórica desde 2002.

A Exame já assistiu ao novo filme da Barbie, leia a crítica e saiba o que esperar da produção.

Apenas no dia do lançamento, o filme protagonizado por Margot Robbie e Ryan Gosling arrecadou cerca de R$ 22,9 milhões, e foi assistido por 1,18 milhão de pessoas, segundo dados da Warner Bros.

No ranking de maiores estreias do Brasil, a produção de Greta Gerwig fica atrás apenas de "Vingadores: Ultimato" (2019), que faturou R$ 29,9 milhões e teve público de 1,64 milhão de pessoas no dia que foi lançado. Em terceiro lugar aparece "Homem Aranha: Sem Volta Para Casa", que alcançou R$ 20,9 milhões depois de ser assistido por R$ 1,08 milhão de espectadores.

O concorrente da estreia, "Oppenheimer", aguardado filme do diretor Christopher Nolan, chegou aos cinemas com estreia bem menos arrecadação que a boneca. Na última quinta-feira, 20, arrecadou R$ 2,3 milhões, com um público de 105 mil pessoas.

Fique por dentro das últimas notícias no Telegram da Exame. Inscreva-se gratuitamente

Polêmicas

Embora seja um filme baseado em uma boneca, "Barbie" incomodou muitas gente logo após as primeiras divulgações. Na semana passada, o primeiro trailer do longa-metragem teve a sua exibição interrompida pelo Conar (Conselho Nacional de Autorregulação Publicitária) nas salas de cinema de todo o país.

A medida foi aplicada contra o material por mostrar a protagonista usando o clássico maiô preto e branco. A cena é inspirada no filme “2001: Uma Odisséia no Espaço”, que chamou a atenção dos reguladores pela sensualidade da personagem — e por crianças aparecerem quebrando a cabeça de brinquedos.

Por conta desses fatores, o filme não é indicado para crianças. A classificação indicativa é para maiores de 12 anos.

Além do trailer, o longa conta com outros elementos considerados controversos, como diálogos sugestivos e temas sensíveis.

Entenda o fenômeno 'Barbiecore'