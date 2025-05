Bad Bunny abre data extra em São Paulo após show esgotar em tempo recorde

A equipe do cantor Bad Bunny confirmou uma data extra para show em São Paulo. A nova apresentação do artista foi marcada após o show marcado para o dia 20 de fevereiro de 2026 ter os ingressos esgotados em menos de uma hora, levando o cantor a adicionar mais uma performance no Allianz Parque, no dia 21 de fevereiro de 2026.

A venda de ingressos para o público geral terá início nesta terça-feira, 13 de maio, às 10h, exclusivamente pela plataforma Ticketmaster Brasil.

Para os clientes Santander, a pré-venda será realizada no dia 12 de maio, a partir das 10h. Já a pré-venda exclusiva para clientes Santander Select e Private está disponível desde já.

A turnê DeBÍ TiRAR MáS FOToS, que terá 23 apresentações em estádios ao redor do mundo e tem como foco celebrar a cultura porto-riquenha, que marcou a carreira de Bad Bunny.

Venda de ingressos e preços

Os ingressos para o novo show em São Paulo estarão disponíveis para o público geral a partir de terça-feira, 13 de maio, às 10h, com preços variando de R$ 267,50 a R$ 1.075,00, dependendo do setor.

Para clientes Santander, o parcelamento pode ser feito em até 5x sem juros, enquanto o público em geral pode dividir em até 3x sem juros.

A pré-venda para clientes Santander Select e Private já está disponível, e a pré-venda para os demais clientes Santander acontece no dia 12 de maio.

Para garantir a presença na tão aguardada apresentação de Bad Bunny, os ingressos podem ser adquiridos exclusivamente no site da Ticketmaster Brasil, ou nas bilheteiras oficiais do evento.

Bad Bunny em São Paulo