System of a Down: veja horário, como chegar e tudo que precisa saber sobre o show em São Paulo

O System of a Down se apresenta neste sábado, 10 de maio, em São Paulo, no Allianz Parque, dando continuidade à turnê WAKE UP! pela América Latina[/grifar].

A terceira apresentação ocorrerá na quarta-feira, 14, no Autódromo de Interlagos, localizado na zona sul de São Paulo.

Antes de chegar ao Brasil, o System Of A Down passou por países da América Latina, como Argentina, Chile, Peru e Colômbia, onde apresentou sets diferentes em cada show, o que deixou os fãs ansiosos para adivinhar quais músicas seriam tocadas em cada apresentação.

A última visita da banda ao Brasil foi em 2015, durante a Wake Up the Souls Tour, com um show no Rock in Rio, acompanhado por nomes como Queens Of The Stone Age e Hollywood Vampires (do ator Johnny Depp), e outro na Arena Anhembi, em São Paulo.

Se você vai ao show da banda, veja a seguir informações úteis para evitar passar perrengues.

Que horas começa o show?

A apresentação do System of a Down começa às 21h, com a abertura da banda Ego Kill Talent, que sobe ao palco às 19h30. Os portões abrem às 16h.

Há ingressos disponíveis?

Os ingressos para o show ainda estão à venda para setores como a Pista Premium (R$ 547,50 meia; R$ 1.095 inteira) e outros setores mais caros (Hot seat leste e oeste, que custa R$ 847,50 a meia e R$ 1.195,00a inteira; e pacote VIP por R$ 1.337,50 a meia e R$ 1.885,00 a inteira) no site.

Como chegar?

O Allianz Parque, situado na Avenida Francisco Matarazzo, 1705, na zona oeste de São Paulo, possui boa acessibilidade por transporte público. Mas, a região tende a ser movimentada e, com a realização dos shows, pode ocorrer aumento no tráfego, resultando em congestionamentos. Por isso, é importante ficar atento aos horários.

Recomendações para quem vai metrô, CPTM ou ônibus

A maneira mais recomendada de chegar ao Allianz Parque é utilizando a rede de transporte sobre trilhos. O terminal intermodal Palmeiras-Barra Funda é um ponto chave, pois conecta a Linha 3-Vermelha do Metrô com as Linhas 7-Rubi e 8-Diamante da CPTM, facilitando o acesso de diversas regiões da cidade e da Grande São Paulo.

Da estação até o estádio, a caminhada leva cerca de 15 a 20 minutos e costuma ser segura, sendo percorrida por muitos outros frequentadores do evento.

O terminal também é ponto de parada do Expresso Aeroporto, que conecta o Aeroporto Internacional de Guarulhos à região central.

É importante observar o horário de funcionamento do sistema metroferroviário, que encerra as operações após a meia-noite, aos sábados e domingos. Para planejar o retorno após o show, consulte o site do Metrô SP para verificar os horários de operação dos trens.

Para quem preferir o ônibus, diversas linhas municipais atendem as avenidas próximas ao estádio, como a Francisco Matarazzo, Antártica, Sumaré e Pacaembu. A recomendação é usar aplicativos de mobilidade ou o site e aplicativo da SPTrans para identificar as melhores rotas e pontos de desembarque mais convenientes a partir do seu ponto de origem. O terminal Palmeiras-Barra Funda também oferece diversas opções de linhas de ônibus.

Recomendações para quem for de carro ou aplicativo ao show do System of a Down

Se optar por ir de carro, as principais vias de acesso incluem a Marginal Tietê (com saídas para a Av. Antártica ou Av. Marquês de São Vicente), a Av. Sumaré e a Av. Francisco Matarazzo. No entanto, prepare-se para tráfego intenso, especialmente nas horas que antecedem o show e após o evento.

A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) frequentemente realiza bloqueios em ruas ao redor do Allianz Parque para priorizar a circulação de pedestres, o que pode afetar as rotas sugeridas por aplicativos de GPS, como Waze e Google Maps. Portanto, fique atento à sinalização viária.

O estacionamento na região também exige planejamento. O Allianz Parque dispõe de um estacionamento oficial, operado pela Estapar (acesso pela Rua Padre Antônio Tomás), com 1.500 vagas. Caso possível, é recomendado comprar a vaga antecipadamente pela internet. Nas proximidades, também há estacionamentos privados, como o do Shopping Bourbon. Evite estacionar em locais proibidos ou que possam comprometer a segurança.

Para quem optar por usar aplicativos de transporte (Uber, 99, etc.), o embarque e desembarque pode ser dificultado pelos bloqueios e pelo grande fluxo de pessoas. Uma boa dica é combinar com o motorista um ponto de encontro a algumas quadras de distância da entrada principal.

Confira o possível setlist

Arto

Attack

Suite-Pee

Prison Song

Violent Pornography

Aerials

Mr. Jack

I-E-A-I-A-I-O

Genocidal Humanoidz

A.D.D.

Needles

Deer Dance

Soldier Side – Intro

Soldier Side

B.Y.O.B.

Radio/Video

Bubbles

Dreaming

Hypnotize

ATWA

Bounce

Suggestions

Psycho

Chop Suey!

Lonely Day

Marmalade

Lost in Hollywood

Streamline

Forest

Protect the Land

Cigaro

Roulette

Toxicity

Sugar

O que não pode levar aos shows do System of a Down?

Garrafas térmicas feitas de vidro, aço inoxidável, metal, plástico ou qualquer objeto rígido;

Garrafas de água com tampa (só entra se for de plástico e sem tampa);

Comidas e bebidas de fora do evento;

Bebidas alcóolicas;

Drogas ilegais, substâncias tóxicas ou produtos compartilhados com outros por razões médicas;

Materiais destinados à fabricação de bombas ou que possam causar incêndio.

Armas de fogo, armas não letais ou armas brancas de qualquer tipo;

Pistolas de água;

Fogos de artifício;

Rolo de papel, livros, jornais, revistas, panfletos e materiais promocionais de qualquer tipo;

Bandeiras e banners com hastes e cartazes de qualquer tipo;

Guarda-chuvas (leve capa de chuva!);

Tupperware;

Roupas ou acessórios pontiagudos, correntes, soqueiras, algemas (cuidado com os brincos, colares, cintos, sapatos com

detalhes!);

detalhes!); Câmeras profissionais ou câmeras de vídeo com lentes removíveis;

GoPro (ou similar), tablets;

Bastão de selfie;

Cornetas de ar;

Instrumentos musicais;

Cigarro eletrônico;

Cadeiras ou bancos;

Drones;

Capacetes de motocicleta ou similares;

Apontadores laser;

Walkie-talkies;

Animais (exceto cães-guia);

Bolsas maiores que uma mochila normal (30cm);

Skateboards, bicicletas, scooters (eletrônicas, elétricas ou não);

Itens com conotação política que possam gerar confusão;

Pulseiras, credenciais, distintivos de qualquer tipo e aplicabilidade;

Qualquer item que possa ser considerado perigoso pela segurança.

Caso leve água, a organização recomenda a opção envazada em copos de plástico com lacre.

O que pode levar?