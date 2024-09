‘Auto da Compadecida 2’ ganha trailer exclusivo no TikTok; assista ao vídeo

“Não sei, só sei que foi assim”: quem tem o clássico brasileiro como favorito receberá uma boa notícia nesta quinta-feira, 26. “O Auto da Compadecida 2" ganhou trailer oficial, divulgado pela H2O Films e pela Conspiração.

O vídeo revela cenas do grande reencontro de João Grilo (Matheus) e Chicó (Selton) vinte anos após o primeiro longa, na mítica cidade de Taperoá.

Estrelado por Matheus Nachtergaele e Selton Mello, e dirigido por Flávia Lacerda e Guel Arraes, o filme estreia nos cinemas de todo o Brasil no dia 25 de dezembro.

O TikTok é patrocinador da produção, primeira no Brasil a divulgar com exclusividade o trailer na popular plataforma digital voltada para vídeos curtos e no formato vertical.

O trailer pode ser assistido a partir desta quinta-feira, 26, no perfil oficial do filme: @oautodacompadecidaofc.

Veja o trailer de “O Auto da Compadecida 2” no TikTok

Chicó e João Grilo estão de volta! Assista ao trailer e venha com a gente nessa nova aventura, #OAutoDaCompadecida2 dia 25/12 nos cinemas!

Quando estreia “O Auto da Compadecida 2”?

