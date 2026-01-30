Esporte

Nova Iguaçu x Bangu: que horas e onde assistir ao jogo do Campeonato Carioca

Partida acontece no Estádio Laranjão, na Baixada Fluminense

(Buda Mendes/Getty Images)

Redação Exame

Publicado em 30 de janeiro de 2026 às 19h49.

O Nova Iguaçu recebe o Bangu nesta sexta-feira, 30, no Estádio Laranjão, na Baixada Fluminense. O confronto é válido pela quinta rodada do Campeonato Carioca e tem início às 20h30 (horário de Brasília).

Situação das equipes na tabela

O Nova Iguaçu ocupa a quarta posição do Grupo B, com 5 pontos, e tenta se manter na zona de classificação para as fases finais, apostando no mando de campo para somar pontos.

Já o Bangu aparece na quinta colocação do Grupo A, com 6 pontos. A equipe vai a campo com o objetivo de pontuar fora de casa para se aproximar dos líderes da chave e seguir na disputa por uma vaga na próxima fase.

Que horas é o jogo Nova Iguaçu x Bangu?

O jogo acontece às 20h30 (horário de Brasília).

Onde assistir ao jogo Nova Iguaçu x Bangu?

O jogo terá transmissão oficial do Premiere.

