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Daveigh Chase, que fez Samara, de 'O Chamado', morre aos 35 anos

Além do sucesso no terror, a atriz também teve destaque como dubladora, dando voz à personagem Lilo na animação “Lilo & Stitch” (2002)

A atriz havia sido internada no início de junho em um hospital de Los Angeles (Divulgação)

A atriz havia sido internada no início de junho em um hospital de Los Angeles (Divulgação)

Da redação, com agências
Da redação, com agências

Redação Exame

Publicado em 17 de junho de 2026 às 18h46.

Última atualização em 17 de junho de 2026 às 18h54.

A atriz norte-americana Daveigh Chase, conhecida por interpretar a personagem Samara no filme O Chamado” (2002), morreu aos 35 anos. A morte ocorreu na terça-feira, 16, nos Estados Unidos, e foi confirmada pelo namorado da artista, Roy Hernandez.

Segundo informações divulgadas à imprensa, Daveigh enfrentava complicações decorrentes de meningite associada a uma infecção sanguínea. O quadro evoluiu para sepse, provocando falência múltipla de órgãos.

A atriz havia sido internada no início de junho em um hospital de Los Angeles, após apresentar um quadro de desnutrição e agravamento do estado de saúde.

Famosa por 'O Chamado'

Daveigh Chase ficou mundialmente conhecida ainda na infância pelo papel de Samara Morgan, a menina que emerge de uma televisão no filme de terror “O Chamado”, produção que se tornou um marco do gênero nos anos 2000.

Além do sucesso no terror, a atriz também teve destaque como dubladora, dando voz à personagem Lilo na animação Lilo & Stitch (2002) e à protagonista Chihiro na versão em inglês do filme “A Viagem de Chihiro.

Ao longo da carreira, Daveigh participou ainda de produções como “Donnie Darko” e da série “Big Love”, consolidando uma trajetória que começou ainda na infância.

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