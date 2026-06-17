Daveigh Chase, que fez Samara, de 'O Chamado', morre aos 35 anos

A atriz norte-americana Daveigh Chase, conhecida por interpretar a personagem Samara no filme “O Chamado” (2002), morreu aos 35 anos. A morte ocorreu na terça-feira, 16, nos Estados Unidos, e foi confirmada pelo namorado da artista, Roy Hernandez.

Segundo informações divulgadas à imprensa, Daveigh enfrentava complicações decorrentes de meningite associada a uma infecção sanguínea. O quadro evoluiu para sepse, provocando falência múltipla de órgãos.

A atriz havia sido internada no início de junho em um hospital de Los Angeles , após apresentar um quadro de desnutrição e agravamento do estado de saúde.

Famosa por 'O Chamado'

Daveigh Chase ficou mundialmente conhecida ainda na infância pelo papel de Samara Morgan, a menina que emerge de uma televisão no filme de terror “O Chamado”, produção que se tornou um marco do gênero nos anos 2000.

Além do sucesso no terror, a atriz também teve destaque como dubladora, dando voz à personagem Lilo na animação “Lilo & Stitch” (2002) e à protagonista Chihiro na versão em inglês do filme “A Viagem de Chihiro”.

Ao longo da carreira, Daveigh participou ainda de produções como “Donnie Darko” e da série “Big Love”, consolidando uma trajetória que começou ainda na infância.