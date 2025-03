Ator Richard Chamberlain morre aos 90 anos

O ator norte-americano Richard Chamberlain morreu neste sábado, 30, aos 90 anos, em decorrência de complicações causadas por um derrame. A informação foi confirmada por seu assessor de imprensa, Harlan Boll. Reconhecido por sua atuação na televisão, no teatro e no cinema, Chamberlain alcançou notoriedade como protagonista do drama médico Dr. Kildare, exibido de 1961 a 1966, e posteriormente ganhou destaque nas minisséries Shogun e Pássaros Feridos, sucessos da década de 1980.

Aos 27 anos, interpretou o jovem médico James Kildare, papel que impulsionou uma trajetória artística que se estendeu por mais de 60 anos, com passagens por produções teatrais e adaptações televisivas de clássicos.

Com o passar do tempo, Chamberlain passou a ser chamado de “rei das minisséries”, acumulando papéis marcantes em obras de prestígio na televisão norte-americana. Ele também atuou em peças como My Fair Lady, interpretando o Professor Henry Higgins, e em The Sound of Music, no papel do Capitão von Trapp. No teatro clássico, encarnou personagens como Hamlet e Ricardo II, ambos de Shakespeare. Em 1988, viveu Jason Bourne na primeira versão televisiva de The Bourne Identity, anos antes da adaptação com Matt Damon.

Atuações premiadas e vida pessoal

O artista foi indicado a quatro prêmios Emmy: por seu desempenho como um navegador britânico do século XVII em Shogun (1981), um padre dividido por um amor proibido em Pássaros Feridos (1983), o diplomata sueco Raoul Wallenberg em Wallenberg: A Hero’s Story (1985) e como o protagonista de The Count of Monte-Cristo (1975). Em grande parte de sua carreira, atuou como personagens românticos.

Por temer perder espaço na indústria, Chamberlain evitou assumir publicamente sua homossexualidade por décadas. Só em 2003, aos 68 anos, revelou sua orientação sexual em sua autobiografia, Shattered Love: A Memoir. Na época, ele afirmou que esse gesto foi um enorme alívio pessoal.

Nascido George Richard Chamberlain em 31 de março de 1934, em Los Angeles, ele era o caçula de dois irmãos. Inicialmente interessado em artes plásticas, mudou de direção durante os anos em que frequentou o Pomona College, na Califórnia. A carreira de ator foi interrompida em 1956, quando foi convocado pelo Exército dos EUA e enviado para a Coreia. Após deixar as forças armadas, retornou à Califórnia, cofundou um grupo de teatro e iniciou sua jornada na televisão com papéis secundários.

Com o sucesso de Dr. Kildare, também tentou carreira como cantor e participou de produções como Petulia (1968), com Julie Christie, e The Madwoman of Chaillot (1969), ao lado de Katharine Hepburn. Chegou a integrar o elenco do musical Breakfast at Tiffany’s, protagonizado por Mary Tyler Moore, que foi cancelado após poucas prévias.

Nos anos 1960, mudou-se para a Inglaterra, onde buscou aperfeiçoamento artístico. Atuou em The Portrait of a Lady, da BBC, e encarnou Hamlet no Birmingham Repertory Theatre. Em seguida, retornou ao cinema como Lord Byron, em Lady Caroline Lamb (1972), e participou de títulos como The Three Musketeers (1973) e The Towering Inferno (1974).

Sua presença em montagens da Broadway foi constante, mesclando clássicos como The Night of the Iguana, de Tennessee Williams, com musicais e séries televisivas. Após assumir sua sexualidade, seguiu trabalhando com personagens diversos, tanto heterossexuais quanto homossexuais, em produções como Brothers & Sisters, Will & Grace e Desperate Housewives.

Além de ator, publicou um livro de haikais em 2012 e emprestou sua voz a documentários ambientais da organização Audubon.

Chamberlain viveu por muitos anos no Havaí. Teve um relacionamento de cerca de 30 anos com o ator e escritor Martin Rabbett, seu parceiro em Allan Quatermain and the Lost City of Gold (1986). Apesar da separação em 2010, ambos permaneceram amigos.

“Ele agora está livre, junto daqueles que partiram antes de nós. Que privilégio foi conhecer alguém com uma alma tão amorosa”, declarou Rabbett em nota.