Ator Pedro Paulo Rangel morre aos 74 anos

O ator Pedro Paulo Rangel morreu aos 74 anos na madrugada desta quarta-feira, 21, no Rio de Janeiro. O artista estava internado no CTI da Casa de Saúde São Jose desde o dia 30 de novembro para tratar uma doença pulmonar crônica (DPOC). A informação foi confirmada pela família de Rangel. A causa da morte não foi divulgada.

Rangel estava intubado desde o último domingo, 11, respirando com ajuda de aparelhos. Tratando a doença desde outubro, ele chegou a receber alta para ir para casa, porém, com a piora do quadro, precisou voltar ao hospital.

Pedro Paulo Rangel é conhecido por trabalho marcantes em novelas. O ator esteve em sucessos como "Gabriela" (1975), "Saramandaia" (1976), "Vale Tudo" (1988), "O cravo e a rosa" (200) e "TV Pirata" (1988). Nascido em 29 de junho de 1948, o ator era morador de Rio Cumprido, na Zona norte do Rio de Janeiro. Aos 11 anos descobriu o teatro e decidiu que seria ator. Nessa época, escreveu a peça "Quando os pais entram de férias" para que pudesse atuar.

Mais tarde, conheceu o ator Marco Nanini, com quem estudou no Conservatório Nacional de Teatro, atual Escola de Teatro da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Sua primeira peça no teatro profissional foi em 1968, na peça "Roda Viva", de Chico Buarque.

Rangel passou pela TV Tupi de São Paulo e depois foi contratado pela TV Globo em 1972, onde atuou na novela "Bicho do Mato". Em "Gabriela", Pedro Paulo protagonizou o primeiro nu masculino na televisão brasileira.

“Esse corre-corre todo de grava programa, filma, faz teatro, agravou, e muito, aspectos da minha doença. Não é culpa de ninguém, a não ser minha, exclusiva. Fui um fumante heavy durante mais de 30 anos. Cheguei a fumar três maços de cigarro por dia. Quando bebia, fumava mais", disse na época.

O que é doença pulmonar obstrutiva crônica ( DPOC)

Segundo o Ministério da Saúde, a doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) é uma síndrome que obstrui as vias aéreas e dificulta a respiração. Pedro Paulo Rangel desenvolveu a doença por causa do tabagismo. Com cerca de 50 anos de idade parou de fumar. No inicio dos anos 2000, ele descobriu que tinha desenvolvido a DPOC.