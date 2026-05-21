Real Time Big Data: Cleitinho tem 35% no 1º turno e vence todos no 2º em Minas

O senador Cleitinho (Republicanos) lidera a corrida pelo governo de Minas Gerais, segundo a pesquisa do instituto Real Time Big Data, divulgada nesta quinta-feira, 21.

Em um cenário estimulado de primeiro turno, Cleitinho tem 35% das intenções de voto. Na sequência, três nomes aparecem tecnicamente empatados dentro da margem de erro na segunda posição.

Ex-presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSB) tem 15% das intenções de voto. O ex-prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PDT), aparece com 14%. O governador Mateus Simões (PSD), ex-vice de Romeu Zema (Novo), tem 11%.

Gabriel Azevedo (MDB) tem 6%. Maria da Consolação (PSOL) aparece com 3%. Ben Mendes (Missão) registra 2%, mesmo índice de Flávio Roscoe (PL), 2%. Túlio Lopes (PCB) não pontuou.

Os eleitores que não souberam ou não quiseram responder chegam a 7%. Votos nulos ou brancos somam 5%.

Cenários alternativos de primeiro turno

Em um segundo cenário, sem Rodrigo Pacheco, Cleitinho tem 39% das intenções de voto. Alexandre Kalil aparece em segundo, com 17%.

Mateus Simões e Gabriel Azevedo registram 13%. Maria da Consolação tem 8%. Ben Mendes aparece com 4%, e Túlio Lopes, com 3%. Votos brancos e nulos somam 7%, e o índice de não resposta é de 9%.

Já em um terceiro cenário, sem Pacheco ou Gabriel Azevedo, Cleitinho avança aos 41%. Alexandre Kalil aparece com 18%. Mateus Simões, com 16%. Ben Mendes tem 4%, mesmo índice da Maria da Consolação. Túlio Lopes não pontuou.

Votos brancos e nulos somam 7%, e o índice de não resposta fica alto, em 10%.

Sem Cleitinho nem Pacheco

Já em um cenário de primeiro turno sem o líder Cleitinho e sem o nome de Pacheco, apoiado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Kalil lidera com 24% das intenções de voto.

No limite antes de um empate técnico, Mateus Simões fica em segundo com 19%. Gabriel Azevedo aparece com 13%. Ben Mendes registra 5%. Maria da Consolação tem 4% e, novamente, Túlio Lopes não pontuou.

Nesta simulação, o índice de não resposta chega a 21%, e 14% do eleitorado mineiro votaria em branco ou nulo.

Segundo turno

A pesquisa também simulou cenários de segundo turno. Em todos os embates, Cleitinho sai vitorioso.

Contra Pacheco, o político do Republicanos registra 48% contra 30%. Ao todo, 10% votariam nulo ou em branco e 12% não souberam responder.

Contra Kalil, Cleitinho tem 46% ante 33%, com voto em branco e nulos somando 11% e índice de não resposta em 10%.

Diante do governador Mateus Simões, Cleitinho registra 48% contra 26%. Tanto os eleitores que votariam nulo ou em branco quanto os que não souberam responder somam 13% cada.

Por fim, contra Gabriel Azevedo, o senador tem 47% contra 27%, com índice de não resposta em 14% e 12% de votos brancos e nulos.

Rejeição e aprovação

A pesquisa também mediu o índice de rejeição de cada pré-candidato, medido pelos eleitores que conhecem e não votariam de jeito nenhum. Quem lidera a lista é Kalil, com 43%, seguido de perto por Cleitinho, com 42%.

Pacheco tem 35% de rejeição. Enquanto isso, os demais registram abaixo de 26%.

Apesar de não despontar entre os favoritos na disputa pelo Palácio da Liberdade, 58% dos mineiros aprovam a gestão de Mateus Simões. Outros 33% desaprovam, e 9% não sabem responder.

Na questão qualitativa, 39% avaliam como um governo regular, 27% como ruim ou péssimo e 29% como ótimo ou bom.

O instituto Real Time Big Data ouviu 1.600 eleitores de Minas Gerais entre os dias 19 e 20 de maio. As respostas têm índice de confiança de 95%, com dois pontos percentuais de margem de erro para mais ou para menos. O estudo foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o código MG-07299/2026.

Real Time Big Data em Minas Gerais (maio de 2026)

1º turno de Minas Gerais – Cenário 1

Cleitinho: 35%

Rodrigo Pacheco: 15%

Alexandre Kalil: 14%

Mateus Simões: 11%

Gabriel Azevedo: 6%

Maria da Consolação: 3%

Ben Mendes: 2%

Flávio Roscoe: 2%

Nulo/Branco: 5%

NS/NR: 7%

1º turno de Minas Gerais – Cenário 2

Cleitinho: 39%

Alexandre Kalil: 17%

Mateus Simões: 13%

Gabriel Azevedo: 13%

Maria da Consolação: 8%

Ben Mendes: 4%

Túlio Lopes: 3%

Nulo/Branco: 7%

NS/NR: 9%

1º turno de Minas Gerais – Cenário 3

Cleitinho: 41%

Alexandre Kalil: 18%

Mateus Simões: 16%

Ben Mendes: 4%

Maria da Consolação: 4%

Túlio Lopes: 0%

Nulo/Branco: 7%

NS/NR: 10%

1º turno de Minas Gerais – Cenário 4