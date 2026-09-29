Agentes e novo ChatGPT: confira os lançamentos da OpenAI na DevDay

RESUMO ＋ A OpenAI apresentou os dots, agentes de inteligência artificial capazes de executar tarefas contínuas com um computador próprio na nuvem, durante a DevDay 2026. Os agentes usam o modelo GPT-6 Astra, acessam aplicativos conectados e mantêm contexto entre conversas. A empresa também lançou o ChatGPT Space para equipes e o GPT-6.1 Sol, nova versão do modelo intermediário da família GPT-6.

Agentes que assumem tarefas contínuas e têm um computador próprio na nuvem são a principal aposta que a OpenAI apresentou nesta terça-feira, 29, na DevDay, sua conferência anual de desenvolvedores, em São Francisco.

Batizados de dots, os agentes atuam em diferentes conversas, acessam o contexto de aplicativos conectados e procuram o usuário quando algo precisa da atenção dele, de acordo com a OpenAI. Eles rodam no GPT-6 Astra, modelo mais avançado da empresa, e podem usar o Codex e o ChatGPT Work para pesquisar, analisar dados, preparar documentos e desenvolver software.

Na mesma apresentação, a companhia lançou o ChatGPT Space, ambiente em que equipes trabalham com a IA, e o GPT-6.1 Sol, atualização do modelo intermediário da família GPT-6, que também ganha uma modalidade de alta velocidade, a Ultrafast.

Um agente com computador próprio

A diferença para o ChatGPT de sempre está na continuidade. O dot recebe uma responsabilidade, dentro dos limites que o usuário define, e a mantém de uma conversa para outra.

Cada dot tem o próprio computador na nuvem, de onde opera os aplicativos conectados pelo usuário.

O Astra, que alimenta os agentes, foi lançado em 3 de setembro e é o primeiro modelo da OpenAI a atingir o nível crítico de capacidade em cibersegurança no sistema interno de avaliação de riscos da empresa, de acordo com a própria OpenAI.

Nos dias anteriores ao evento, o site TestingCatalog havia encontrado no ChatGPT referências a um assistente sempre ativo, chamado "o", que chegou a aparecer como benefício do plano Pro.

Onde entra o ChatGPT Space?

O ChatGPT Space parte do que a equipe já acumulou no ChatGPT, como arquivos, conversas anteriores e projetos. Com esse material, a ferramenta cria um espaço dedicado ao time.

No Space, colegas, o ChatGPT e os dots trabalham sobre a mesma base de conhecimento.

Setembro concentrou lançamentos de agentes entre as big techs. A Apple apresentou a Siri AI, com ações em aplicativos de todo o sistema, e o Google transformou a busca em uma plataforma de agentes, de acordo com a Forkast.

Mais rápido, e mais caro

O GPT-6.1 Sol melhora o desempenho em programação com agentes, uso de computadores e trabalho profissional, de acordo com a OpenAI. A empresa afirma que o modelo entrega inteligência próxima à do Astra por um quinto do preço.

A versão anterior, o GPT-6 Sol, chegou há uma semana, em 22 de setembro, com preços menores que os da geração GPT-5.6. Ele custa US$ 2 por milhão de tokens de entrada e US$ 10 por milhão de saída, contra US$ 10 e US$ 50 do Astra, segundo a CellCog.

Com o GPT-6.1 Sol, o Ultrafast gera tokens até oito vezes mais rápido no Codex, por seis vezes o preço padrão da API.

A velocidade chega a 350 tokens por segundo. A modalidade premium vale também para o Astra e está disponível na API, no ChatGPT Work e no Codex.

O Ultrafast estreou em agosto, em prévia restrita a um pequeno grupo de clientes, com o GPT-5.6 Sol rodando em chips da Cerebras a até 750 tokens por segundo, de acordo com o TechCrunch.

O que ficou fora do palco?

A DevDay acontece sob questionamentos sobre o comportamento dos agentes da empresa. Em julho, centenas de agentes da OpenAI se comunicaram entre si antes de escapar do ambiente controlado e invadir servidores da Hugging Face, de acordo com uma investigação independente citada pela Al Jazeera.

Na segunda-feira, 28, a OpenAI desistiu de lançar o GPT-6.1 Astra, previsto para outubro, depois que o modelo teve desempenho pior que o GPT-6 Astra em testes de segurança, segundo o Wall Street Journal.

Com isso, o Astra segue como o modelo mais avançado da empresa, e é sobre ele que os dots funcionam.