Ator de 'Smallville', Tom Welling é preso nos EUA

O astro Tom Welling, famoso por dar vida ao jovem Superman na série 'Smallville', foi preso na madrugada do último domingo, 26, em Yreka, cidade localizada no norte da Califórnia.

O ator foi detido por dirigir sob efeito de álcool, segundo informações divulgadas pelo departamento do xerife do condado de Siskiyou ao Deadline.

De acordo com o relatório policial, Welling foi encontrado em um estacionamento de uma rede de fast-food logo após a meia-noite do dia 26 de janeiro. Os testes realizados indicaram um nível de alcoolemia igual ou superior a 0,08%, o que configura crime de direção sob influência de substância alcoólica nos Estados Unidos.

Liberado em menos de 24h

O ator foi levado sob custódia, mas liberado poucas horas depois. Até o momento, nenhum comunicado oficial foi emitido pelo artista ou seus representantes sobre o ocorrido.

As autoridades também não divulgaram mais detalhes sobre possíveis penalidades ou desdobramentos legais.

Antes da prisão, Wellington publicou uma foto em comemoração ao aniversário da esposa, Jessica Rose Lee. "Feliz aniversário para o nosso anjo que faz nossos sonhos se tornarem realidade e nos inspira cada vez mais. Nós te amamos até a Lua", escreveu nas redes sociais.

Quem é Tom Welling?

Tom Welling é um ator, diretor e produtor americano que alcançou fama mundial ao interpretar Clark Kent na série de televisão Smallville. Ex-modelo, iniciou sua carreira no entretenimento no final dos anos 1990 e se destacou na atuação em 2001, quando assumiu o papel do jovem Superman.

Ao longo de sua trajetória, também participou de sucessos como Doze É Demais, Lúcifer' e Os Winchesters.