Ator de 'Harry Potter' e 'Doctor Who' morre aos 63 anos

O ator britânico Simon Fisher-Becker, conhecido por seus papéis em "Harry Potter e a Pedra Filosofal" e "Doctor Who", faleceu aos 63 anos.

O marido do artista, Tony Dugdale, anunciou a morte em uma publicação no Bobby Bank/WireImage neste domingo, 9, mas não divulgou mais detalhes sobre a causa. A notícia também foi confirmada à CNN por Kim Barry, agente do ator na Jaffrey Management.

“Perdi não apenas um cliente, Simon Fisher-Becker, mas um amigo pessoal próximo de 15 anos”, dizia o comunicado. “Ele me ajudou muito e sempre foi gentil, gracioso e interessado em todos.”

Carreira

Simon Fisher Becker interpretou um dos fantasmas em “Harry Potter” - Imagem: Divulgação/Warner Bros (Warner Bros. Pictures/Divulgação)

Simon Fisher-Becker iniciou sua carreira em Hollywood nos anos 1990, atuando nas séries "Hale and Pace" e "One Foot in the Grave". Seu papel de maior destaque veio em "Harry Potter e a Pedra Filosofal", onde interpretou um fantasma que vagava pelos corredores de Hogwarts.

Entre 2010 e 2011, ele apareceu em vários episódios de "Doctor Who", interpretando o personagem recorrente Dorium. Além disso, deu voz ao personagem Gen e trabalhou como dublador em diversas produções.

Fisher-Becker era presença frequente em convenções, onde interagia com fãs das franquias das quais participou. Entre 2013 e 2018, integrou o elenco do drama de ficção científica "Waterside" por três temporadas. Já na década de 2020, emprestou sua voz a Arthur Morstan na minissérie "Sherlock Holmes" e colaborou como dublador em diversas séries de podcast.

Em 2023, ele declarou a um jornal britânico a satisfação de trabalhar com grandes nomes da indústria: “A maioria dos atores com quem trabalhei, especialmente os mais conhecidos, foram extremamente gentis e encantadores”.

“Eu não estaria onde estou hoje sem a gentileza dessas pessoas”, acrescentou.