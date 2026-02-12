As 'latinhas' mineiras dominaram o Carnaval; nosso ranking das melhores

Desde que a Xeque Mate, uma mistura de mate, rum, guaraná e limão, se tornou queridinha do público carnavalesco, de 2016 para cá, um precedente foi criado para as marcas mineiras de bebidas alcoólicas em lata. O estado já tem reconhecimento nacional na cachaça; mas, nos últimos anos, se consolidou como um destaque num novo nicho de mercado.

Enquanto o interesse de paulistas e cariocas na categoria Ready to Drink (RTD) aumenta, as empresas da região de Belo Horizonte correm para desenvolver latinhas, aumentar sua produção e ocupar novas praças.

A Lambe Lambe, por exemplo, já abriu um bar proprietário no Rio de Janeiro após o sucesso de suas RTDs e planeja expandir ainda mais sua operação em São Paulo. A 'amarelinha do Carnaval' surgiu na capital mineira em 2020, por iniciativa dos mestres cervejeiros sócios Édson Segundo e Peter Bresser.

A Xeque Mate, agora com a linha Mascate Drinks também disponível, teve um aumento de 67% na produção entre novembro de 2025 e fevereiro de 2026. Os novos drinques em lata da empresa criada pelos então estudantes de engenharia Gabriel Rochael e Alex Freire agora aposta em versões com frutas como caju e melancia.

"A gente reconhece que quem abriu essas portas foi a Xeque Mate", diz Pedro Junqueria, sócio-fundador da Vanfall Destilaria, outra empresa mineira que desponta com as latinhas.

Como funcionou o ranking

Para conhecer, testar, avaliar e rankear algumas das principais RTDs mineiras, a EXAME chamou dois grandes nomes da coquetelaria paulistana.

Marcelo Serrano é conhecido por criar a versão de Moscow Mule com espuma de gengibre que dominou o Brasil, além de assinar as cartas de drinques de diversos grandes restaurantes da capital como o Arábia.

Já Luciano Ricarte é o nome por trás do Mundibar, nascido em Perdizes e atualmente na região da República, que chama atenção pelos drinques temáticos inspirados em diversos países do mundo.

No ranking, foram também consideradas as avaliações da nossa própria redação. Ao todo 10 latinhas de quatro empresas entraram na degustação.

As características avaliadas foram Sabor, Refrescância e Qualidade Alcoólica, com notas de 0 a 5.

A primeira se refere ao gosto da bebida, o equilíbrio e palatabilidade dos sabores. Já a segunda avalia o quão fresca e adequada ao ambiente de Carnaval de rua a RTD é. A última é focada no álcool utilizado na bebida e como ele se integra ao produto final, ou seja, o quão boa é a bebida alcóolica base utilizada no drink pronto.

Confira as avaliações:

Lambe Lambe

Com dois sabores disponíveis em latinhas, a Lambe Lambe chegou ao mercado de RTDs com a força da sua popularidade já estabelecida em Belo Horizonte. A sua loja no Mercado Novo, com seis sabores rotativos de bebidas alcoólicas com frutas, conquistou o coração dos belorizontinos.

“A Lambe Lambe nasceu muito próxima do público e da cidade. A gente construiu a marca ouvindo quem consumia, entendendo o que as pessoas queriam beber”, afirma Kalinka Campos, que entrou na empresa como gerente da primeira loja e atualmente é sócia da marca.

O cenário mineiro foi decisivo para o desenvolvimento das bebidas prontas. “Belo Horizonte é uma cidade de teste. É um público exigente, criativo. Quando um produto funciona aqui, a chance de dar certo em outros lugares é muito maior”, afirma. “A RTD é a primeira grande linha de inovação das bebidas em muito tempo. Ela traz algo realmente novo para o mercado.”

Neste Carnaval, seguindo uma tradição já consolidada, um dos sabores de sucesso das lojas será disponibilizado nas latinhas. O sabor de Manga e Maracujá já era um favorito do público, segundo Kalinka.

Mascate Drinks e Xeque Mate

Nascida como uma bebida vendida nas ruas, semelhante a um licor, a Xeque Mate mudou o jogo das bebidas alcoólicas quando transformou seu produto em um RTD gaseificado. A combinação de rum, mate, guaraná e limão já é conhecida nas ruas, bares e restaurantes das grandes capitais brasileiras, sobretudo no Sudeste.

Em 2026, a marca quer novamente capturar o paladar carnavalesco com suas novas bebidas da linha Mascate Drinks, inspiradas nos bares proprietários da marca em Belo Horizonte.

“Para nós é importante inovar e não restringir a nossa linha a apenas um produto”, afirma Kessy Almeira, gerente de marketing da Xeque Mate. “A Mascate Drinks tem identidade própria, mas conversa com a marca-mãe. Ela nasce de drinks que já servimos nos nossos bares.”

Lamas Destilaria

Conhecida por seus uísques premiados, a Lamas Destilaria já é figurinha carimbada no Mercado Central de Belo Horizonte. Esse ano, a empresa decidiu entrar no mercado de RTDs com uma proposta ousada: um drink canábico.

Segundo Marcos Cysne, parceiro comercial da Lamas, a ideia surgiu a partir do contato da família fundadora com o mercado internacional.

“A gente está usando terpenos, que são permitidos. Não tem THC, não tem canabidiol, nada ilegal. O objetivo é trazer uma experiência sensorial olfativa e gustativa diferente”, explica. “A ideia é mostrar que podem existir várias outras possibilidades dentro do universo das bebidas.”

A estreia do Sky Kush Ice será no Carnaval de Belo Horizonte. A escolha não é casual: “Foi nas ruas da capital mineira que outras bebidas autorais ganharam tração antes de alcançar projeção nacional”, afirma a empresa.

Vanfall

A Vanfall também é uma marca conhecida por destilados premiados, como o seu Gin de perfil aromático especiado e quente. Sua entrada no mercado de RTDs veio há alguns anos, também no contexto do Carnaval de Belo Horizonte.

“A Vanfall sempre se posicionou como uma marca premium e acessível ao mesmo tempo, entregando praticidade e autenticidade, especialmente em momentos de consumo como o Carnaval, que pede produtos prontos, saborosos e fáceis de beber", diz Pedro Junqueria. “Os drinques prontos surgiram para atender uma demanda crescente do público por praticidade, sem abrir mão de qualidade, e o Carnaval de Belo Horizonte foi um ambiente natural para essa expansão.”

Em 2026, seu lançamento é a Vanfall Aura, uma bebida com base de vodka e sabor maçã verde. A linha já conta com quatro sabores, todos avaliados pela EXAME.

Ranking dos jurados

Marcelo Serrano e Luciano Ricarte tiveram divergências em algumas das bebidas, mas ambos convergiram no mesmo top 3:

Lambe Lambe sabor Manga e Maracujá Xeque Mate Sky Kush

No geral, considerando as notas dos dois jurados, as 10 latinhas degustadas foram posicionadas da seguinte maneira:

Ranking da redação

A redação também elegeu a Lambe Lambe sabor Manga e Maracujá como favorita, mas, diferentemente dos jurados, teve duas bebidas da Vanfall no top 3. Confira: