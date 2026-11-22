Madri, 22 nov (EFE) – Os trabalhadores latino-americanos já representam um em cada três estrangeiros inscritos na Previdência Social espanhola e respondem por metade do crescimento do emprego de imigrantes na última década.

Segundo dados da Previdência Social, outubro terminou com uma média de 1,34 milhão de contribuintes provenientes de alguns dos principais países da América Latina, o equivalente a 36,4% do total de trabalhadores estrangeiros registrados.

Há dez anos, em outubro de 2016, os trabalhadores desses países somavam 376.148 e representavam 21,7% do total.

A trajetória de crescimento tem sido contínua ao longo do tempo, mas se acelerou especialmente no último ano, quando o número de trabalhadores latino-americanos inscritos na Previdência Social aumentou em 350.640 pessoas, chegando a 1.346.556 contribuintes.

Na comparação com outubro de 2016, o aumento chega a 970.408 trabalhadores, o equivalente à metade dos quase 2 milhões de estrangeiros que ingressaram no mercado de trabalho espanhol desde então.

Em outubro passado, segundo os dados oficiais mais recentes disponíveis, a Previdência Social contabilizou uma média de 3.699.878 trabalhadores estrangeiros registrados, um novo recorde histórico. Eles já representam 16,4% do total de trabalhadores do país.

O Conselho Econômico e Social (CES) já destacava, em 2025, o protagonismo dos latino-americanos no crescimento do emprego. Desde 2021, 63% dos novos postos de trabalho haviam sido ocupados por estrangeiros, com destaque para a presença de trabalhadores das Américas.

Colombianos e venezuelanos lideram crescimento

Entre as nacionalidades, destacam-se especialmente os trabalhadores da Colômbia e da Venezuela, cuja presença no mercado de trabalho espanhol se multiplicou nos últimos dez anos.

Parte do forte crescimento registrado no último ano coincide com o processo extraordinário de regularização de imigrantes iniciado em abril pelo governo espanhol.

Desde então, 490.586 estrangeiros foram registrados na Previdência Social até 30 de outubro, dos quais 43,3% eram colombianos e venezuelanos, segundo o órgão.

A gestão da imigração irregular é um dos temas sensíveis da atual campanha eleitoral espanhola, com posições bastante divergentes entre a esquerda, mais favorável à integração, e a extrema direita, que exige o retorno imediato de imigrantes a seus países de origem, deportações e prioridade para os espanhóis no acesso a benefícios e serviços públicos.

Migrantes se reúnem na cerca da fronteira perto de Fnideq, na divisa entre Marrocos e o enclave espanhol de Ceuta em julho (Abdel Majid Bziouat/AFP)

De modo geral, o crescimento do número de trabalhadores estrangeiros registrados na Previdência Social mantém uma trajetória sustentada há anos, enquanto as nacionalidades latino-americanas ganham participação relativa em comparação com outras que perderam espaço.

O Marrocos é atualmente o principal país de origem dos trabalhadores estrangeiros na Espanha, com 446.584 contribuintes, seguido por Colômbia (399.294), Romênia (339.925), Venezuela (250.726), Itália (219.770), Peru (151.300), China (140.151) e Honduras (86.789).

Há dez anos, o Marrocos ocupava a segunda posição, com 225.444 trabalhadores registrados, atrás da Romênia (326.711) e à frente da China (100.404) e da Itália (100.086).

A Colômbia passou de 52.356 trabalhadores registrados em outubro de 2016 para 399.294 dez anos depois, um aumento de mais de sete vezes. Já a Venezuela passou de 19.847 para 250.726 contribuintes, crescimento de mais de 12 vezes.

O número de contribuintes peruanos quintuplicou, passando de 30.148 para 151.300. Já o de hondurenhos subiu de 18.224 para 86.789, um crescimento de quase cinco vezes.

EFE