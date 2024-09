'Arcane': Netflix revela trailer da última temporada da animação; veja o vídeo

A segunda e última temporada de "Arcane", série baseada no jogo League of Legends, chega à Netflix em novembro deste ano. Três anos após a estreia, que consolidou o título como o primeiro de um streaming a ganhar o Emmy de Melhor Programa de Animação, os novos episódios prometem inserir o público em uma guerra.

O segundo ano de "Arcane" retratará as consequências do ataque de Jinx ao Conselho. As cidades de Piltover e Zaun entram em guerra e Vi aceita, a muito custo, que terá que lutar contra a própria irmã. Enquanto Jinx se transforma em um símbolo de resistência, Vi e Caitlyn focam em localizá-la para destruir seus planos.

A série animada ainda não ganhou uma data de estreia específica, mas foi anunciada para novembro deste ano. O título teve episódios vazados na internet um dia depois que a Netflix foi vítima de um ataque de violação de segurança de seu site.

Veja o trailer da 2ª temporada de Arcane

"Arcane" recebeu uma porção de elogios da crítica especializada e se tornou uma das animações da Netflix mais bem conceituadas. O título, indicado para maiores de 14 anos, foi produzido pela Riot Games, em parceria com o estúdio francês Fortiche Production. A primeira temporada tem ao todo nove episódios.

Qual é a história de 'Arcane'?

"Arcane" é uma série animada da Netflix, ambientada no universo do jogo League of Legends, da Riot Games. A trama se passa em duas cidades fictícias: Piltover, uma metrópole próspera e avançada tecnologicamente, e Zaun, uma cidade subterrânea pobre e cheia de conflitos. A série explora a origem de personagens populares do jogo, como Vi e Jinx, duas irmãs separadas por eventos traumáticos, cujas vidas tomam caminhos opostos devido às tensões políticas e sociais entre essas duas cidades.

A história gira em torno da descoberta da magia controlada pela ciência, conhecida como Hextech, que tem o potencial de mudar a sociedade de Piltover e Zaun. Ao longo da série, os conflitos entre as classes dominantes e marginalizadas intensificam-se, e o relacionamento frágil entre Vi e Jinx é testado. Além das irmãs, a narrativa também acompanha outros personagens do jogo, como Jayce e Viktor, cujas inovações e ambições moldam o futuro dessas cidades e provocam grandes transformações no mundo.

Onde assistir 'Arcane' online?

A primeira temporada da série está disponível no catálogo da Netflix.