Dos games para a Netflix: League of Legends lança série 'Arcane'

A presença dos games expandiu para o streaming. Do Twitch, plataforma interativa às animações da Netflix. Baseada no universo de League of Legends, a série Arcane é o mais recente lançamento da parceria entre Riot Games e a gigante do streaming, Netflix.

Em conversa com a Exame, a atriz e dubladora Ella Purnell e Christian Linke, criador e produtor executivo da série, contaram sobre o desenvolvimento de Arcane.

Na noite de ontem, a estreia da série contou com evento global transmitido por streamers e influenciadores de mais de 30 países. Fãs que participaram da watch party na Twitch ganharam itens exclusivos dentro dos jogos da Riot.

O lançamento da série combinou o Campeonato Mundial de League of Legends de 2021, que teve 49,45 milhões de espectadores simultâneos no ano passado com o primeiro programa de TV da Riot.

Baseada no universo de League of Legends, Arcane desenvolve a relação entre a rica cidade de Piltover e a periferia sombria e abandonada de Zaun. Conhecida por toda Runeterra como a "Cidade do Progresso", a região abriga algumas das mentes mais brilhantes desse mundo. No entanto, a criação da tecnologia hextec, uma forma de dar a qualquer pessoa o controle sobre energia mágica, está ameaçando esse frágil equilíbrio.

Apesar de Arcane mostrar o passado de vários Campeões de League of Legends, a série foi feita para ser independente e compreendida como um mundo complexo repleto de decisões morais, sequências de animação de tirar o fôlego e uma história cheia de suspense.

A atriz britânica Ella Purnell dá voz a Jinx, uma das personagens centrais da série. Purnell, que nunca havia jogado League of Legends, viu na personagem qualidades inusitadas para uma mulher. “Não costumamos ver mulheres vilãs de forma interessante, eu nunca havia representado uma vilã, e alguém que eu pudesse ser livre”.

“Na série demos muita humanidade aos personagens. Jinx não é apenas uma vilã sexy, ela tem uma história, um passado. Falamos sobre saúde mental dela, que traz maior conhecimento para melhor entendê-la. Acredito que isso poderá atrair mais mulheres para o universo dos jogos”, diz a atriz.

Cada um dos três Atos de Arcane conta com três episódios e aprofunda a questão do equilíbrio delicado que envolve a rica cidade de Piltover e a periferia sombria e malcuidada de Zaun. Porém, a série também foi desenvolvida para quem também não conhece muito sobre o jogo.

“Acho que desde o início tivemos a certeza de que ao trazer personagens fortes e com jornadas e histórias fortes seria o suficiente para atrair o público. Então, esse foi o objetivo desde o início e eu realmente acredito que você pode fazer algo que parece realmente verdadeiro para o jogo, contanto que você apenas conte uma história genuinamente boa por trás. Contanto que você faça isso, eu acho que sempre vai funcionar, não importa quem seja o público”, finaliza Christian Linke, criador e produtor executivo da série.