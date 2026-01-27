Mundo

Trump diz estar confiante em vitória nas eleições diante da queda do desemprego nos EUA

Presidente americano também enfrenta queda de popularidade em razão das críticas sobre suas políticas de repressão à imigração

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 27 de janeiro de 2026 às 21h20.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, participou de um comício no estado de Iowa, nesta terça-feira, 27, e defendeu sua gestão econômica — um dos pontos mais pressionados de seu mandato. As falas do republicano visavam criar um cenário favorável para o governo nas eleições legislativas de novembro.

Durante o evento, realizado em um centro de convenções, Trump destacou a necessidade de vitória nas urnas:

"Temos que ganhar a eleição. Então lembre-se que você tem que votar. A eleição de meio de mandato é muito importante. Nós vamos trabalhar duro para ganhar. Temos ótimos candidatos”, declarou.

Popularidade em risco e desafios econômicos

A fala acontece em meio à queda de sua popularidade, após dois assassinatos de cidadãos americanos cometidos neste mês por agentes do órgão de imigração, o ICE.

Logo no início do discurso, o republicano atribuiu ao ex-presidente Joe Biden, do Partido Democrata, a responsabilidade pelos índices inflacionários. “Herdamos o legado da inflação recorde alta; a inflação mais alta na história do nosso país”, afirmou.

Donald Trump ainda argumentou que a economia dos EUA estaria em forte expansão e que “os salários estão crescendo”.

Além disso, o presidente classificou o crescimento econômico como “explosivo”. Os dados oficiais mostram que o Produto Interno Bruto cresceu 4,4% no terceiro trimestre de 2025, após uma alta de 3,8% no segundo e retração de 0,6% no primeiro.

Trump também afirmou ter criado milhares de empregos e mencionou que o desemprego está em 4,4%. No entanto, o relatório mais recente indicou desaceleração, com 50 mil vagas geradas no último mês — número inferior à projeção de 55 mil.

Em outro momento, disse que cortou postos no setor público e que os ex-funcionários teriam migrado para o setor privado “ganhando mais”, chegando a dizer que “antes eles me odiavam, mas agora me amam”.

Quando serão as eleições legislativas nos EUA?

As eleições de meio de mandato estão marcadas para 3 de novembro. As votações vão renovar todas as 435 cadeiras da Câmara dos Representantes, 35 das 100 vagas do Senado e definir o comando de 36 estados e três territórios norte-americanos.

