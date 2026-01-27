Trump diz estar confiante em vitória nas eleições diante da queda do desemprego nos EUA

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, participou de um comício no estado de Iowa, nesta terça-feira, 27, e defendeu sua gestão econômica — um dos pontos mais pressionados de seu mandato. As falas do republicano visavam criar um cenário favorável para o governo nas eleições legislativas de novembro.

Durante o evento, realizado em um centro de convenções, Trump destacou a necessidade de vitória nas urnas:

"Temos que ganhar a eleição. Então lembre-se que você tem que votar. A eleição de meio de mandato é muito importante. Nós vamos trabalhar duro para ganhar. Temos ótimos candidatos”, declarou.

Popularidade em risco e desafios econômicos

A fala acontece em meio à queda de sua popularidade, após dois assassinatos de cidadãos americanos cometidos neste mês por agentes do órgão de imigração, o ICE.

Logo no início do discurso, o republicano atribuiu ao ex-presidente Joe Biden, do Partido Democrata, a responsabilidade pelos índices inflacionários. “Herdamos o legado da inflação recorde alta; a inflação mais alta na história do nosso país”, afirmou.

Donald Trump ainda argumentou que a economia dos EUA estaria em forte expansão e que “os salários estão crescendo”.

Além disso, o presidente classificou o crescimento econômico como “explosivo”. Os dados oficiais mostram que o Produto Interno Bruto cresceu 4,4% no terceiro trimestre de 2025, após uma alta de 3,8% no segundo e retração de 0,6% no primeiro.

Trump também afirmou ter criado milhares de empregos e mencionou que o desemprego está em 4,4%. No entanto, o relatório mais recente indicou desaceleração, com 50 mil vagas geradas no último mês — número inferior à projeção de 55 mil.

Em outro momento, disse que cortou postos no setor público e que os ex-funcionários teriam migrado para o setor privado “ganhando mais”, chegando a dizer que “antes eles me odiavam, mas agora me amam”.

Quando serão as eleições legislativas nos EUA?

As eleições de meio de mandato estão marcadas para 3 de novembro. As votações vão renovar todas as 435 cadeiras da Câmara dos Representantes, 35 das 100 vagas do Senado e definir o comando de 36 estados e três territórios norte-americanos.