Arábia Saudita constrói arranha-céu na forma de cubo gigante — e capaz de acomodar 20 Empire States

Se os Emirados Árabes buscam se estabelecer como a nova capital dos arranha-céus, a vizinha Arábia Saudita tem a ambição de se tornar a capital dos megaprojetos. No momento, a maior aposta do país é o projeto "Mukaab", que pode se tornar a maior estrutura do mundo caso seja construída conforme o planejado.

Com impressionantes dimensões de 400 metros de lado, 396 metros de altura e 362 metros de largura, o Mukaab teria capacidade para comportar até 20 edifícios do tamanho do Empire State, famoso edifício no coração de Nova York, de acordo com informações do site Xataka.

Esse cubo monumental será o ponto central do New Murabba, uma "nova comunidade" planejada para Riad que contará com mais de 100 mil residências, 980 mil m² dedicados a lojas, 1,4 milhão de m² para escritórios, hotéis, uma universidade e 1,8 milhão de m² voltados para espaços culturais e de lazer.

Dentro do Mukaab, as experiências prometem ser futuristas, com projeções holográficas impulsionadas por inteligência artificial, simulando destinos variados, enquanto a fachada externa terá tecnologia de realidade virtual.

A New Murabba Development Co. já deslocou mais de 10 milhões de metros cúbicos de solo para dar início à construção.

Em comunicado, o Public Investment Fund (PIF), a empresa por trás da construção do cubo, anunciou que já completou mais de três milhões de horas de trabalho e alcançou 86% de conclusão no processo de escavação. A construção deve ser concluída até 2030 e exigirá um investimento de US$ 50 bilhões (cerca de R$ 285 bilhões, na cotação atual).

Projeto controverso

Entretanto, a construção não está livre de polêmicas. Críticos apontam para a semelhança do Mukaab com a Caaba em Meca, um dos santuários mais sagrados do islamismo, o que levanta questões sobre respeito cultural e religioso. Além disso, há preocupações sobre a falta de transparência nas condições de trabalho e remuneração dos operários, com receios de que a obra seja "construída com sangue saudita".

O Mukaab é apenas um dos “gigaprojetos” que o príncipe herdeiro Mohammed bin Salman está promovendo para reduzir a dependência do país no setor petrolífero.

Modernização da Arábia

O Mukaab é um dos vários projetos desenvolvidos pelo príncipe herdeiro Mohammed bin Salman, com o objetivo de diminuir a dependência da Arábia Saudita em relação ao petróleo.

Dentre outros empreendimentos notáveis, destacam-se a Qiddiya City, a Opera House e a Torre Jeddah.

Recentemente, o país anunciou a construção de 15 estádios de futebol, visando acolher a Copa do Mundo da FIFA de 2034. Com essas obras, a Arábia Saudita espera se tornar um dos maiores mercados de construção do mundo até 2030. O governo planeja gerar 334 mil empregos e fortalecer os setores imobiliário e de infraestrutura.