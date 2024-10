Arábia Saudita inaugura Sindalah, a primeira ilha de mega luxo na cidade futurista NEOM

A Arábia Saudita apresentou neste domingo Sindalah, uma ilha de turismo de mega luxo que cobre 840.000 metros quadrados no Mar Vermelho e representa o "primeiro escaparate físico de NEOM", a cidade futurista que o reino está construindo no noroeste do país.

A abertura de Sindalah marca um "marco emocionante" no desenvolvimento de NEOM, segundo comunicado da cidade. A ilha, antes deserta, foi transformada em dois anos, com a participação de 30.000 pessoas, quatro parceiros locais e 60 empresas subcontratadas, como parte do esforço saudita para reduzir sua dependência do petróleo.

Sindalah já recebeu "uma primeira onda de convidados", dois dias antes do início da conferência Future Investment Initiative (FII), conhecida como 'Davos do Deserto', reunindo líderes empresariais e políticos. A ilha está a 17 horas por mar dos principais destinos do Mediterrâneo, servindo como "porta de entrada" de NEOM ao Mar Vermelho, com fácil acesso para proprietários de iates europeus, sauditas e do Conselho de Cooperação do Golfo.

Combinando "beleza natural" com um design inovador, a ilha oferecerá restaurantes, hotéis e experiências de classe mundial. Até 2028, Sindalah espera receber 2.400 hóspedes por dia e gerar cerca de 3.500 empregos, apoiando o desenvolvimento do turismo e da hospitalidade, em linha com o Saudi Vision 2030.

NEOM é um dos principais projetos de desenvolvimento do reino, que tem investido milhões de dólares no setor turístico. Entretanto, investidores ainda demonstram preocupações quanto à viabilidade desse empreendimento ambicioso.