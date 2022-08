Aprenda a falar bem em público em 3 passos

Falar em público é uma habilidade essencial para o desenvolvimento pessoal e profissional. Ter uma boa oratória, falar de forma objetiva e sem gaguejar, pode ser difícil para algumas pessoas.

A boa notícia é que estamos na era de ouro dos recursos para falar em público. Segundo a revista INC, líderes e empreendedores que alcançam o topo de suas áreas, sempre se esforçaram para melhorar sua capacidade de oratória.

Como falar em público com 3 passos, segundo a INC:

1 - Estude TED Talks.

A conferência TED seleciona os melhores palestrantes e os treina para aprimorar suas apresentações. Os vídeos disponíveis gratuitamente no site do TED geralmente representam os melhores exemplos de palestrantes no topo de seu jogo.

Não assista apenas às palestras do TED pelo conteúdo. Estude-os pela forma como os palestrantes empacotam e apresentam seu conteúdo. Por exemplo, na maioria dos casos, é possível descobrir que os slides da apresentação são altamente visuais: fotos, gráficos e vídeos. Os palestrantes do TED são treinados para evitar a exibição de slides desordenados com pequenos textos e marcadores que são difíceis para o público ler.

Há uma diferença entre um slide e um documento. Salve o documento para um e-mail ou um folheto. Crie slides visuais para envolver o público.

2 - Grave a si mesmo.

A maioria das pessoas tem acesso à melhor ferramenta para falar em público que não está usando um smartphone. Grave sua apresentação, pois a partir daí você terá uma noção dos problemas na sua oratória e ficará mais confiante.

Procure problemas que você possa corrigir facilmente. Evite hábitos irritantes como sacudir o cabelo, bater os dedos em uma mesa, tilintar moedas no bolso ou ler notas em vez de fazer contato visual.

Elimine palavras de preenchimento como 'uh' e 'ah' em cada frase. As palavras de preenchimento também aparecem no final das frases. Tente evitar concluir cada frase com "você sabe?" ou "certo?"

Sorria mais. As pessoas fazem julgamentos rápidos sobre seu entusiasmo e competência, muitas vezes com base apenas em suas expressões faciais. Mostre às pessoas que você está se divertindo e que é apaixonado pelo assunto. Sorrir é contagiante.

3 - Peça feedback.

Peça feedback a colegas ou amigos de confiança sobre sua apresentação ou estilo de fala. Se você não perguntar, eles provavelmente não dirão nada. Você não pode crescer como palestrante a menos que saiba do que as pessoas gostam e onde elas acham que você pode melhorar.

Pedir conselhos é um sinal de humildade, uma qualidade que alimentará seu sucesso. Aprenda tudo e aproveite todos os recursos disponíveis para impulsionar seu sucesso como orador público.

Veja também:

Conheça as datas comemorativas e feriados de agosto de 2022

Não é só impressão: o mundo está girando mais rápido, comprovam cientistas