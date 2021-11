Apple quer lançar carro autônomo em 2025

A Apple quer pisar no acelerador com os planos de lançar um veículo ao mercado. De acordo com informações publicadas pela Bloomberg, a empresa planeja lançar um veículo elétrico totalmente autônomo -- sem volante ou mesmo pedais -- em 2025. Além do fator de não ter nenhum tipo de apelo à direção manual, o carro também deve colocar os passageiros sentados em formato de U.

Os planos ambiciosos fazem parte da troca de comando do Projeto Titan, com Kevin Lynch (do Apple Watch) vindo para o lugar de Doug Field, que ficou no cargo de vice-presidente de projetos especiais por três anos. A saída de Field foi um golpe duro para a divisão, na época, sendo parte de uma ampla reestruturação na divisão.

Ainda de acordo com a agência de notícias, a fabricante do iPhone também discute possíveis parcerias com fabricantes de automóveis para acelerar os planos, como anunciou em março deste ano. Inclusive, antes disso, a Hyundai anunciou que havia voltado atrás sobre negociações com a companhia de tecnologia para desenvolver um novo modelo elétrico. De acordo com um relatório divulgado pela companhia, a Apple fez progressos significativos no chip que pretende usar para o sistema de direção autônoma do veículo. E, mesmo sem querer um volante dentro dos carros, a companhia admite que pode colocar uma "função de emergência" no veículo, segundo a Bloomberg.

A Apple não comentou o assunto à Bloomberg e, no ano passado, a Reuters anunciou que a companhia tinha planos de lançar um veículo em 2024, incorporando tecnologia de bateria.

Fato é que o setor de elétricos e autônomos está aquecido -- e a corrida para dominá-lo segue acirrada. Do lado dos elétricos, impossível ignorar os avanços de Elon Musk com a Tesla, que anucniou resultado recorde no segundo trimestre deste ano, depois de enfrentar problemas de produção. Em maio deste ano, a Foxconn, fabricante do iPhone, anunciou que fechou parceria com a Fisker para desenvolver um novo carro elétrico popular, a ser entregue em 2023. Olhando especificamente para os autônomos, a Waymo, da Alphabet, anunciou que estava mapeando ruas de Nova York para operar táxi autônomo.

Mas, é claro, nem tudo são flores: os Estados Unidos anunciaram, em agosto deste ano, que abriram investigações sobre o piloto automático da Tesla após acidentes. Segundo as autoridades, problemas para detectar sinais de emergência como pisca-pisca foram apontados nos modelos Y, X, S e 3. E, impossível esquecer o acidente do carro sem motorista da Uber, em 2017.

Em meio a discussões sobre regulação de um setor tão novo, testes continuam sendo realizados pelas empresas que buscam avançar nesse cenário. A expectativa está no crescimento exponencial desse mercado nos próximos anos: estimativas de mercado apontam crescimento anual composto de 22,7%, passando de um mercado avaliado em US$ 23,3 bilhões para US$ 64,88 bilhões.

Em busca da própria fatia nisso tudo, a Apple, vem trabalhando no projeto desde 2014, com poucas conclusões até agora sobre o que de fato tem sido concluído. Em 2015, o jornal The Guardian apurou que a companhia estava procurando locais seguros para testes de veículos na área de San Francisco. Será que a companhia conseguirá cumprir os prazos dos planos ambiciosos? Só o tempo irá dizer.