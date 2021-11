Waymo, da Alphabet, mapeia ruas de NY para operar táxi autônomo

A Waymo, unidade de veículo autônomo de propriedade da Alphabet, dona do Google, disse que começará a mapear as ruas da cidade de Nova York, abrindo caminho para uma possível implantação de seu serviço de táxi autônomo em um dos ambientes urbanos mais dinâmicos dos Estados Unidos.

A empresa vai implantar cinco minivans híbridas Chrysler Pacifica primeiramente ao sul do Central Park durante o dia a partir desta semana, disse a Waymo em uma postagem de blog nesta quarta-feira. Mais tarde, a empresa planeja adicionar o Jaguar I-Pace e estender o território ao sul até o distrito financeiro de Manhattan e a oeste até uma “pequena seção” de Nova Jersey.

A expansão das operações para Nova York mostra que a Waymo, há muito vista como líder da aposta mundial em veículos autônomos, está intensificando os esforços a exemplo de rivais como a Cruise, que tem o apoio da General Motors, e fazendo progresso na criação de serviços concorrentes.

A Waymo foi a primeira a começar a transportar passageiros em carros sem motoristas no outono de 2020 - uma conquista marcante para uma tecnologia que há muito é alardeada no Vale do Silício e em Detroit.

Tanto a Cruise quanto a Waymo receberam licenças em setembro para cobrar por serviços de veículos autônomos na Califórnia, aumentando os esforços de ambas as empresas para construir um negócio de táxi autônomo.

“As percepções que obteremos ajudarão a Waymo a melhorar sua capacidade de perceber e prever as ações de outros motoristas em densas áreas urbanas”, disse a empresa.

A Waymo disse que seus veículos seriam operados manualmente por especialistas autônomos em todos os momentos, “para nos ajudar a dimensionar e avançar nossa tecnologia em apoio à nossa missão de tornar as estradas mais seguras”.