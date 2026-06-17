Conheça a brasileira de 21 anos que venceu mundial de Candy Crush e levou prêmio milionário

Uma brasileira conquistou o principal título competitivo de Candy Crush em 2026. A estudante baiana Luana Mattos, de 21 anos, venceu a final mundial do Candy Crush All Stars, disputada em Londres, na Inglaterra. Com o resultado, ela recebeu US$ 500 mil em premiação, valor equivalente a cerca de R$ 2,5 milhões pela cotação atual.

A decisão reuniu jogadores de diferentes países após meses de etapas classificatórias. Na fase final, Luana superou competidores da Alemanha, dos Estados Unidos, de Portugal e da Espanha para assegurar o primeiro lugar no torneio promovido pela desenvolvedora King.

A conquista também garantiu à brasileira um item exclusivo criado para a campeã da edição. A vencedora recebeu um anel desenvolvido pela joalheria Icebox, inspirado nos doces que fazem parte do universo do jogo. A peça reúne safiras azuis e rosas, rubis e esmeraldas.

O caminho até a decisão começou nas disputas online, que reuniram milhões de participantes de mais de 25 países. Após as fases eliminatórias, apenas dez jogadores avançaram para a etapa presencial realizada na capital britânica.

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Família participou da preparação para a competição

A participação no campeonato representou a realização de um objetivo antigo para Luana. Em entrevista à revista Variety, a estudante relatou que imaginava competir em eventos desse tipo desde a infância.

“Eu costumava ser muito imaginativa. Sonhava em competir em torneios ao vivo, imaginava um apresentador comentando meus movimentos, o local, os oponentes. O fato de Candy Crush All Stars existir e eu poder competir nele parece ter saído diretamente da minha imaginação. Sinto que estou homenageando uma versão mais jovem de mim mesma, literalmente vivendo os sonhos dela”, afirmou à publicação.

Embora a disputa tenha sido individual, Luana destacou a participação dos familiares durante as fases decisivas do campeonato. Segundo a campeã, os pais acompanharam de perto sua rotina de partidas e auxiliaram durante os momentos de maior intensidade.

“Tenho uma família que me apoia muito. Joguei da minha sala de estar para poder ficar perto deles o tempo todo. Meu pai massageava minhas mãos e braços enquanto eu jogava, e minha mãe ficava comigo, me ajudando a acompanhar os pontos dos meus oponentes. Foi um verdadeiro trabalho em equipe. Eu só estava com o telefone na mão”, contou à Variety.

Como funciona a competição?

O Candy Crush All Stars é considerado o principal torneio competitivo da franquia. Na edição de 2026, a competição distribuiu US$ 1 milhão em premiações para os seis melhores colocados.

Durante o campeonato, os participantes enfrentam desafios diferentes daqueles encontrados na versão tradicional do aplicativo. Nesta edição, uma das tarefas consistia em coletar balas azuis especiais distribuídas pelas fases, elemento que influenciava diretamente a pontuação e a classificação dos jogadores.

Com o resultado, Luana Mattos passa a integrar a lista de campeões mundiais da competição e coloca o Brasil entre os vencedores de um dos torneios de jogos para celular com maior alcance internacional.