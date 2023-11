Aplicativos de namoro online mudam a forma de relacionamento de jovens chineses

A China possui uma cultura milenar, que valoriza as tradições e os laços familiares. Mas também tem uma sociedade em rápida transformação que busca praticidade e modernidade no cotidiano. Um dos aspectos que refletem essa dualidade é o comportamento dos chineses, especialmente dos jovens, em relação à forma como têm buscado relações afetivas. Os aplicativos de namoro online têm feito sucesso na China.

Esses aplicativos têm uma grande variedade de opções e recursos, que se adaptam às diferentes preferências e necessidades dos usuários. Alguns deles são voltados para relacionamentos sérios, outros para encontros casuais, e há até mesmo aqueles que oferecem serviços de aluguel de namorados ou namoradas para eventos sociais.

Os motivos que levam os jovens chineses a optarem pelos aplicativos de namoro online são diversos. Alguns deles são a pressão social e familiar para se casarem, a falta de tempo e oportunidades para conhecer pessoas no cotidiano, e o desejo de ter mais liberdade e autonomia na escolha dos parceiros.

Na China, o namoro é algo que geralmente começa depois da escola, pois os estudantes do ensino médio precisam se concentrar nos estudos para conseguir uma vaga na universidade. Mas mesmo depois de se formarem, muitos jovens enfrentam dificuldades para encontrar alguém compatível, especialmente os homens, que são mais numerosos do que as mulheres no país. A proporção de gênero na China é de 118 homens para cada 100 mulheres, enquanto a média mundial é de 103 a 107 homens para cada 100 mulheres.

A digitalização da geração Z nas interações afetivas chinesas

Antes, os jovens chineses seguiam a tradição e procuravam um parceiro potencial através de amigos, familiares ou agências matrimoniais. Hoje, eles recorrem à tecnologia e usam os aplicativos de namoro online, que estão se tornando cada vez mais populares. Para a geração Z, o namoro online tem muitas vantagens, por ser mais conveniente, barato, eficiente e rápido. Além disso, permite que os usuários tenham mais liberdade e escolha na hora de se relacionar.

Dentre os aplicativos, o Momo se destaca como o líder chinês, indo além do namoro online, o aplicativo tem uma variedade de funções, como compras, alimentação, entretenimento e pagamentos. A Tencent, gigante da tecnologia chinês, lançou funcionalidades inovadoras no Momo, incluindo namoro por vídeo anônimo e amizades online. Em setembro de 2020, o Momo contava com impressionantes 113,6 milhões de usuários ativos mensais e 13,1 milhões de usuários pagantes.

Tantan é o segundo aplicativo de namoro online mais popular na China. Ele é muito parecido com o Tinder, pois usa o sistema de deslizar para a esquerda ou para a direita para escolher os usuários. Com uma assinatura premium, oferece recursos adicionais e se destaca por ser uma opção acessível para encontros casuais, já que não exige encargos ou rótulos, qualquer pessoa pode usá-lo para marcar encontros casuais, não necessariamente para conhecer seu futuro cônjuge.

O Soul, por sua vez, conquistou a geração Z com mais de 74,9% de usuários ativos mensais em 2021. Sua abordagem se destaca por combinar as pessoas sem mostrar suas fotos, fazer testes de personalidade e promover atividades interativas significativas. O sucesso do Soul é evidente, superando as taxas de crescimento de usuários mensais e diários de 50% em 2021, com um tempo médio diário de uso de 45,3 minutos.