China acelera inovação para obter maior qualidade no setor de laticínios

O consumo per capita de produtos lácteos na China, em comparação com a média mundial, ainda apresenta uma grande lacuna. Nos últimos anos, a China acelerou a inovação científica e tecnológica e, por três anos consecutivos, o projeto nacional de leite de alta qualidade foi incluído no Programa Nacional de Nutrição, com foco na promoção do desenvolvimento de alta qualidade do setor de laticínios.

Sun Tan, vice-presidente da Academia Chinesa de Ciências Agrícolas (CAAS), disse que o leite é uma importante fonte de nutrientes para fortalecer a nação e proteger a saúde. Nos últimos anos, a demanda da China por produtos lácteos aumentou gradualmente, e os pesquisadores aceleraram a inovação científica e tecnológica para promover o desenvolvimento de alta qualidade do setor de laticínios.

De acordo com os relatórios, em 2013, a Academia Chinesa de Ciências Agrícolas lançou um projeto de inovação científica e tecnológica, criou várias equipes de inovação do setor de laticínios e de pesquisa relacionadas ao setor de laticínios. As áreas de pesquisa concentram-se na criação de gado leiteiro, seleção, criação e utilização de pastagens, regulamentação e controle da nutrição alimentar, prevenção e controle de epidemias e doenças, produtos lácteos, tecnologia de processamento verde e de baixo carbono, monitoramento de qualidade e segurança e avaliação de funções nutricionais.

Em 2016, o Instituto de Pesquisa Veterinária e Pecuária de Pequim da Academia Chinesa de Ciências Agrícolas assumiu a liderança na criação da Aliança Nacional de Inovação em Ciência e Tecnologia de Laticínios, implementando vigorosamente o projeto de leite de alta qualidade e estabelecendo o sistema de tecnologia padronizada do projeto de leite de alta qualidade, que foi aplicado por 71 empresas em 28 províncias do país. Em 2023, o Estado aprovou a implementação do gerenciamento de certificação e marcação do projeto de leite de alta qualidade e construiu a ligação benéfica de “criação-processamento-consumo” e “pecuária leiteira”.

Sun Tan disse que, para promover o desenvolvimento de alta qualidade do setor de laticínios, é necessário fortalecer ainda mais os intercâmbios e a cooperação acadêmica internacional e estabelecer uma parceria internacional mais estável, eficiente e sustentável.

O Simpósio Internacional sobre “Nutrição de Vacas Leiteiras e Qualidade do Leite” é uma importante plataforma científica para o intercâmbio dos mais recentes avanços na ciência e tecnologia internacional de laticínios e para a promoção da cooperação científica e tecnológica entre os setores de laticínios chinês e estrangeiro. O tema do simpósio deste ano é “A inovação leva ao desenvolvimento de alta qualidade do setor de laticínios”. Foram realizados relatórios acadêmicos sobre produção saudável de laticínios, qualidade e consumo de leite, e mais de 400 especialistas de universidades, institutos de pesquisa, empresas e indústrias da China, Estados Unidos, Nova Zelândia, Irlanda e outros países e regiões participaram do simpósio.