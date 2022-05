Aos 10 anos, garoto é considerado o bilionário mais novo do mundo

Coleção de carros de luxo, mansão em Dubai e jato particular. Esses itens poderiam ser de Elon Musk ou Jeff Bezos, os dois homens mais ricos do mundo. Mas, são de um garoto de apenas de 10 anos, considerado o bilionário mais jovem do mundo.

Muhammed Awal Mustapha, conhecido como Mompha Junior, recebeu o título de bilionário mais jovem do mundo de seu pai, ao ganhar sua primeira mansão aos seis anos de idade e ter uma coleção de carros de luxo de fazer inveja em qualquer um.

Ao completar 10 anos, no final de abril, o menino ganhou de presente do pai multimilionário uma Lamborghini Aventador avaliada em £ 400 mil, cerca de R$ 2,5 milhões em conversão direta. O garoto teria outros três carros de luxo valendo cada um mais de R$ 1 milhão. “Seu sorriso é a razão da nossa constante felicidade. Nós te amamos. Feliz aniversário, filho”, escreveu na foto do garoto com o carro.



Quem é o pai do bilionário mais jovem do mundo

O garoto é filho do empresário Ismailia Mustapha, o Mompha Senior, que é presidente de uma empresa do setor financeiro em Lagos, capital da Nigéria. Ismailia teria conquistado sua fortuna com uma casa de câmbio antes de migrar para o setor de investimentos.

Com mais de 1 milhão de seguidores no Instagram, Mustapha pai ostenta sua vida de luxo na Nigéria e Dubai e os mimos que dá para o seu filho. A criança também tem o seu próprio perfil na rede social, onde publica fotos com os seus carros de luxo, apesar de não conseguir dirigi-los ainda.

LEIA TAMBÉM:

Quem é o maior bilionário da China, duas vezes mais rico que Jack Ma

Magnata indiano foi quem mais ganhou dinheiro no mundo em 2022: US$ 31 bi

Lista de atletas mais bem pagos do mundo tem Messi, Neymar e CR7; confira