Trump diz que não pagaria por ingressos caros da Copa do Mundo

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que "não pagaria" pelos ingressos da Copa do Mundo, que começa no próximo mês, ao mesmo tempo em que reconheceu o "sucesso comercial" do torneio. A declaração foi registrada nesta quinta-feira pelo jornal The New York Post.

Em entrevista por telefone ao veículo norte-americano, Donald Trump disse ter sido surpreendido ao tomar conhecimento dos valores cobrados para a partida entre Estados Unidos e Paraguai, marcada para 12 de junho, em Los Angeles. Os ingressos partem de US$ 1 mil.

"Eu não sabia desse valor (...). Definitivamente eu gostaria de estar lá, mas também não pagaria, para ser honesto", declarou o republicano. Ele também mencionou a dificuldade de acesso ao evento por parte de sua base eleitoral.

"Se as pessoas de Queens e Brooklyn e todas as pessoas que amam Donald Trump não puderem ir, eu ficaria decepcionado, mas, você sabe, ao mesmo tempo, é um sucesso incrível (...). Eu gostaria que as pessoas que votaram em mim pudessem ir", afirmou. O presidente indicou que pretende "estudará" o tema.

Apesar das críticas aos valores, que no mercado de revenda chegam a US$ 2 milhões para a final, Trump destacou o desempenho comercial da FIFA. Segundo ele, a entidade alcançou a marca de 5 milhões de ingressos vendidos, o que classificou como um resultado "extremamente bem-sucedido".

Mercado dinâmico e pressão sobre preços

A política de preços no mercado secundário nos Estados Unidos segue sob debate. A FIFA sustenta o uso da chamada lei do mercado dinâmico, modelo em que os valores variam conforme a demanda. Nesse sistema, usuários podem ajustar os preços de revenda de acordo com o interesse do público.

Os valores elevados mantêm o tema em evidência, especialmente diante da expectativa de público para partidas realizadas em território norte-americano.

Quando será a Copa do Mundo 2026?

Os jogos da Copa do Mundo começarão em 11 de junho de 2026 e serão sediados nos Estados Unidos, Canadá e México. As partidas serão encerradas em 19 de julho.

SAIBA MAIS SOBRE A COPA DO MUNDO