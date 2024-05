Madonna no Rio: Anitta desiste do Met Gala e confirma presença em show de Copacabana

A cantora Madonna se prepara para seu show na praia de Copacabana neste fim de semana, e ela não estará sozinha. A apresentação, que promete ser a maior de sua carreira, vai encerrar a The Celebration Tour. E, seguindo a tradição, a rainha do pop deve chamar um artista convidado para cantar com ela.

Em todos os shows da turnê ao redor do globo, Madonna contou com uma participação surpresa. São as chamadas "Ballroom B*tches", personalidades da música pop que sobem ao palco para julgar os dançarinos. Em outras apresentações, estilistas Jean Paul Gaultier e Donatella Versace, a atriz Salma Hayek e até a filha da cantora, Lourdes Leon, fizeram parte do espetáculo.

Ainda não há confirmações sobre quem será a celebridade brasileira que vai subir ao palco com Madonna. Os fãs da cantora especularam Pablo Vittar, Ivete Sangalo e até Caetano Veloso — e nada garante que eles não façam alguma aparição por lá.

Mas a Anitta, também uma das cotadas, confirmou que estará presente no show de Madonna, mas não deixou claro se subirá no palco. A carioca disse que não comparecerá ao Met Gala, evento prestigiado que acontece no Museu Metropolitano de Nova York, devido ao compromisso em Copacabana.

"Este ano a Madonna está fazendo um show no Brasil. É o final da turnê, em Copacabana, um evento para mais de 1 milhão de pessoas. Fizemos uma música junta em português, um funk brasileiro, para o álbum dela", disse ela. A cantora estava presente no evento Power of Women. "Quando eu recebi o convite, fiquei tipo: 'eu com certeza vou!'. Será bastante histórico para o meu país, é a única conversa que está rolando".