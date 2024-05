A teoria que pode mudar o que sabemos sobre o Universo: 'Moramos no maior vazio cósmico já visto'

A Via Láctea é apenas uma entre bilhões de galáxias em nosso universo. Portanto, no grande esquema das coisas, não somos tão especiais assim. Agora, se ampliarmos o zoom para nossa vizinhança cósmica local, essa história muda.

Uma lista de observações sugere que vivemos no meio de um vazio cósmico gigante - o maior já observado. Os astrônomos sugeriram esse vazio pela primeira vez em 2013 e as evidências de sua existência vêm se acumulando desde então, segundo reportagem do Business Insider.

O mais importante é que esse vazio gigante não deveria existir. Se ele está aí, isso significa que provavelmente algo está errado em nossa compreensão do cosmos.

De acordo com uma teoria fundamental da cosmologia denominada princípio cosmológico, a matéria no universo deve ser distribuída uniformemente em escalas muito grandes.

A razão pela qual isso é importante é que, ao assumir a uniformidade, os cientistas podem aplicar as mesmas leis da física a objetos próximos e a objetos nas bordas do universo . Em outras palavras, tudo opera sob as mesmas leis universais.

Essa é uma abordagem simples e direta para estudar e compreender nosso universo e sugere que os vazios - como aquele em que talvez vivamos - não deveriam existir.

Mas várias observações feitas na última década sugerem que a matéria no universo pode se agrupar em regiões de altas e baixas densidades, o que significa que ele pode não ser tão uniforme assim

Um artigo publicado no final do ano passado na revista Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, revisado por pares, sugere que podemos viver perto do centro desse vazio - chamado de KBC - que tem cerca de 2 bilhões de anos-luz de largura. Esse tamanho é suficiente para 20.000 galáxias da Via Láctea enfileiradas . Esse espaço cósmico gigante seria cerca de 20% mais vazio do que a área fora de sua borda.

Segundo o texto do BI, estrelas e galáxias próximas estão se afastando de nós mais rapidamente do que deveriam. Os estudiosos usam a constante de Hubble para ajudar a descrever a velocidade com que a expansão do universo está se acelerando.

A constante de Hubble deve ter o mesmo valor onde quer que você olhe, seja perto ou muito longe. O problema é que as galáxias e estrelas em nossa vizinhança local parecem estar se afastando de nós mais rapidamente do que a constante de Hubble prevê, essencialmente desafiando nossa lei da cosmologia que descreve como o universo cresce e evolui de forma uniforme.

Se esse vazio realmente existir, como sugerem as evidências, isso pode significar que precisamos revisar algumas das leis físicas que usamos para descrever o cosmos.