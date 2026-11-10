'Não vejo expectativa de recessão', rebate economista-chefe da Lifetime

A economia brasileira deve entrar em um período de crescimento mais lento nos próximos anos, pressionada pela manutenção dos juros elevados, pela inflação e pela redução do crédito e dos investimentos. Apesar da desaceleração mais intensa do que a esperada pelo mercado, a possibilidade de recessão não é considerada o cenário principal para 2027 na visão da Lifetime.

A projeção é de que o Produto Interno Bruto (PIB) avance perto de 1% no próximo ano, podendo ficar abaixo desse patamar. "E a gente vai ter um crescimento medíocre pelos próximos quatro anos. Entre 1% e 1,5%", aponta Marcela Kawauti, economista-chefe da casa.

Entrentato, segundo ela, “não existe expectativa de recessão". "Podemos ter um ou outro trimestre de queda, mas não é nosso cenário-base”, afirma a especialista. Em sua visão, a ocorrência de dois trimestres consecutivos de retração — regra frequentemente utilizada como referência para definir uma recessão — não determina, necessariamente, que a economia esteja nesse quadro.

O fraco crescimento da economia, novamente, está atrelado a juros altos, inflação acima de meta, estrutura fiscal, e queda do crédito e do investimento. Mas o mercado de trabalho resiliente colabora para segurar uma desaceleração maior. "Mesmo quando você tem um desemprego maior, a uberização do trabalho absorve parte desse aumento do desemprego e não tira totalmente a renda das pessoas", diz.

Por que os juros vão ficar altos por mais tempo

Para Kawauti, o desafio fiscal é conhecido. “Incerteza fiscal, dívida em alta e juros elevados, nada de novo no front. E tudo isso parte de um ponto mais alto desde o outro governo Lula”, explica. Os fatores estão interligados: quando o governo gasta mais do que arrecada, registra um déficit primário, que contribui para o aumento da dívida pública.

Segundo os dados apresentados pela economista, o déficit primário correspondeu a 0,40% do PIB em 2024 e a 0,43% do PIB em 2025. Os números indicam que o governo continuou registrando despesas superiores às receitas, em vez de alcançar o superávit previsto nas metas fiscais. Com isso, a dívida pública chegou a quase 83% do Produto Interno Bruto (PIB), o equivalente a R$ 11,1 trilhões.

O problema não é apenas o crescimento da dívida, mas a falta de perspectiva de estabilização. Quando o mercado percebe que o governo tem dificuldade para equilibrar as contas, aumenta a percepção de risco fiscal. Isso pode elevar o custo de financiamento do próprio governo, pressionar o câmbio e dificultar o controle da inflação.

Nesse cenário, o Banco Central tem menos espaço para reduzir os juros, já que precisa manter a política monetária restritiva para conter a alta dos preços. A perspectiva da Lifetime, portanto, é de que a taxa Selic permaneça no patamar atual por um período prolongado, com a retomada dos cortes apenas no fim de 2027 ou no início de 2028.

"Enquanto um lado da política econômica impulsiona a economia, o outro lado da política econômica precisa enxugar ela com juros mais altos para compensar a parte que está impulsionando", afirma Kawauti. Com mais incerteza, o real tende a se desvalorizar, pressionando os preços de produtos importados e de bens comercializados internacionalmente.

Além do câmbio, a economista aponta outros fatores que dificultam a convergência da inflação para a meta, como a alta do petróleo, as mudanças climáticas, com o El Niño, e o fim da escala 6x1. A inflação mais elevada também tende a se perpetuar por meio da chamada inércia inflacionária, quando reajustes de preços passados influenciam os valores cobrados no futuro.

Para reequilibrar as contas, “alguma coisa vai ter que ser cortada nessa conta”. “Vamos ter que ter um governo que vai fazer escolhas”, afirma. Segundo ela, se o governo se comprometesse a cumprir a meta de resultado primário sem recorrer à margem de tolerância da banda fiscal, isso já seria “de bom tamanho”. Mas, diante das promessas feitas durante a campanha, a perspectiva para ocorrer os ajustes é ter cortes.