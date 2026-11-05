Após semestre difícil, OpenAI vê receita anualizada crescer 70%, diz Brockman

RESUMO ＋ A OpenAI registrou crescimento de 70% na receita anualizada no terceiro trimestre, segundo Greg Brockman. O executivo atribui a recuperação ao avanço das ferramentas de programação e trabalho. O indicador projeta o ritmo de vendas por 12 meses, sem equivaler ao faturamento efetivamente reconhecido no período. A empresa também reforçou sua equipe comercial e ampliou a aposta nos clientes corporativos.

A OpenAI registrou crescimento de 70% na receita anualizada no terceiro trimestre de 2026, afirmou nesta quarta-feira, 4, Greg Brockman, cofundador e presidente da companhia. No segmento empresarial, o indicador dobrou no período, segundo o executivo, que participou do evento WSJ Tech.

Brockman descreveu os dois primeiros trimestres como difíceis. Segundo ele, mesmo com o Codex, a empresa tinha pouca presença na conversa sobre ferramentas de programação. O executivo atribuiu a virada ao trabalho acumulado antes de julho, com destaque para o GPT-5.6 Sol e o ChatGPT Work.

A busca por clientes empresariais ajuda a explicar a estratégia. A companhia quer transformar o uso das ferramentas em contratos e tarefas recorrentes dentro das organizações.

O que significa crescer 70%

A receita anualizada projeta o ritmo corrente de vendas para 12 meses. É uma forma de acompanhar a velocidade do negócio, diferente do faturamento efetivamente reconhecido no ano.

Receita anualizada mostra o ritmo de vendas, não o dinheiro recebido em um ano inteiro.

A distinção importa porque vendas, custos e lucro podem andar em velocidades diferentes. O avanço anunciado por Brockman mede a expansão comercial, sem mostrar quanto sobra depois das despesas.

Produtos para executar tarefas

Os lançamentos mencionados pelo presidente ocorreram no início do terceiro trimestre. Em 9 de julho, a OpenAI disponibilizou a família GPT-5.6, formada por Sol, Terra e Luna. A empresa apresentou o Sol como sua opção mais avançada naquele lançamento e destacou ganhos em programação e tarefas que exigem várias etapas.

Na mesma data, o ChatGPT Work foi anunciado como um agente para atividades mais longas. Segundo as notas oficiais, ele pode pesquisar informações, trabalhar com aplicativos e arquivos conectados e produzir documentos, planilhas e apresentações. A proposta amplia o uso da IA para além de uma conversa de perguntas e respostas.

A aposta comercial também ganhou reforço na gestão. Em agosto, a OpenAI anunciou Dali Rajic como diretor de receitas. Na ocasião, informou atender mais de 2 milhões de empresas, o dobro de um ano antes. O número se refere às empresas que usam seus produtos, segundo o comunicado.

A aposta é levar a IA da conversa para a execução de tarefas de trabalho.

Empresas passam à frente do consumidor

Brockman afirmou ainda que clientes empresariais já respondem pela maior parte da receita da OpenAI. Segundo a Reuters, ele disse acreditar que a companhia estará pronta para uma abertura de capital em 2027. A fala sinaliza preparação, mas não estabelece uma data de estreia em bolsa.

O crescimento também depende de capacidade computacional para atender a demanda, um gargalo que a empresa já reconheceu. Para os clientes, a disputa entre fornecedores precisa se traduzir em ferramentas disponíveis, confiáveis e que entreguem trabalho pelo preço contratado.