Apenas 2 mil garrafas: Casa Gallo lança edição exclusiva de azeite da Rossio de Abrantes no Brasil

Rossio de Abrantes lança azeite de edição limitada a 2 mil garrafas no Brasil (Julia Pavin/Divulgação)
Repórter da Homepage
Publicado em 10 de novembro de 2026 às 12h11.
A Casa Gallo escolheu o Brasil para lançar uma edição de azeite da Rossio de Abrantes limitada a 2 mil garrafas numeradas. Batizado de Blend Premiado, o produto celebra os dois anos da marca no país e terá comercialização exclusiva pela loja oficial no Mercado Livre.
A edição reúne azeites de azeitonas selecionadas e combinadas pela mestre em azeites da companhia. Segundo a Casa Gallo, a proposta é reunir o melhor de cada ano em uma composição criada para disputar premiações internacionais. O release não informa quais prêmios o produto recebeu.
Na descrição da fabricante, o azeite tem notas de frutos maduros e vegetais, com equilíbrio entre frutado, amargo e picante e persistência no paladar. A venda começará “em breve”, de acordo com a companhia portuguesa, e seguirá até o esgotamento do lote. O preço não foi divulgado.O milionário mercado de azeite: a estratégia da Gallo para crescer no Brasil
O lançamento integra a estratégia da Rossio de Abrantes de oferecer azeites para diferentes harmonizações.
“Rossio de Abrantes nasceu para valorizar e elevar a experiência à mesa. Com blends pensados para quem busca harmonizações marcantes, sabores e aromas excepcionais, capazes de elevar qualquer refeição à uma verdadeira experiência sensorial”, afirma Pedro Gonçalves, diretor de marketing global da Casa Gallo.
“O Blend Premiado é o primeiro grande marco que apresentamos como reforço dessa ambição: um azeite especial e exclusivo, onde o sabor e o frescor se unem à excelência reconhecida nos maiores palcos internacionais”, diz o executivo.O conselho que levou Cristiane Souza à presidência da Gallo, marca de azeite centenária de Portugal
A marca já possui três versões em sua linha regular, diferenciadas pelo estágio de maturação das azeitonas e pelo perfil de sabor:
De origem portuguesa, a Casa Gallo atua desde 1919 e está presente em 40 países. O portfólio reúne Gallo, De Olliva — óleo 100% de oliva voltado ao uso cotidiano na cozinha — e Rossio de Abrantes, posicionada pela companhia no segmento de azeites super premium.