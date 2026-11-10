Apenas 2 mil garrafas: Casa Gallo lança edição exclusiva de azeite da Rossio de Abrantes no Brasil

A Casa Gallo escolheu o Brasil para lançar uma edição de azeite da Rossio de Abrantes limitada a 2 mil garrafas numeradas. Batizado de Blend Premiado, o produto celebra os dois anos da marca no país e terá comercialização exclusiva pela loja oficial no Mercado Livre.

A edição reúne azeites de azeitonas selecionadas e combinadas pela mestre em azeites da companhia. Segundo a Casa Gallo, a proposta é reunir o melhor de cada ano em uma composição criada para disputar premiações internacionais. O release não informa quais prêmios o produto recebeu.

Na descrição da fabricante, o azeite tem notas de frutos maduros e vegetais, com equilíbrio entre frutado, amargo e picante e persistência no paladar. A venda começará “em breve”, de acordo com a companhia portuguesa, e seguirá até o esgotamento do lote. O preço não foi divulgado.

O lançamento integra a estratégia da Rossio de Abrantes de oferecer azeites para diferentes harmonizações.

“Rossio de Abrantes nasceu para valorizar e elevar a experiência à mesa. Com blends pensados para quem busca harmonizações marcantes, sabores e aromas excepcionais, capazes de elevar qualquer refeição à uma verdadeira experiência sensorial”, afirma Pedro Gonçalves, diretor de marketing global da Casa Gallo.

“O Blend Premiado é o primeiro grande marco que apresentamos como reforço dessa ambição: um azeite especial e exclusivo, onde o sabor e o frescor se unem à excelência reconhecida nos maiores palcos internacionais”, diz o executivo.

Azeitonas em diferentes estágios de maturação

Rossio de Abrantes lança azeite de edição limitada a 2 mil garrafas no Brasil. (Julia Pavin/Divulgação)

A marca já possui três versões em sua linha regular, diferenciadas pelo estágio de maturação das azeitonas e pelo perfil de sabor:

Verde: utiliza azeitonas colhidas ainda verdes, no início da safra. Segundo a fabricante, apresenta sabor intenso, notas de maçã e aroma de ervas frescas, com indicação para peixes e carnes de sabores marcantes.

utiliza azeitonas colhidas ainda verdes, no início da safra. Segundo a fabricante, apresenta sabor intenso, notas de maçã e aroma de ervas frescas, com indicação para peixes e carnes de sabores marcantes. Frutado: é produzido com azeitonas roxas mosqueadas, em estágio intermediário de amadurecimento. Tem notas herbáceas e de frutas maduras e é indicado pela marca para massas e pratos leves.

é produzido com azeitonas roxas mosqueadas, em estágio intermediário de amadurecimento. Tem notas herbáceas e de frutas maduras e é indicado pela marca para massas e pratos leves. Maduro: leva azeitonas pretas, já maduras. A descrição reúne aroma de frutas maduras, amargor e picância moderados e doçura, com sugestão de uso em saladas e sobremesas.

De origem portuguesa, a Casa Gallo atua desde 1919 e está presente em 40 países. O portfólio reúne Gallo, De Olliva — óleo 100% de oliva voltado ao uso cotidiano na cozinha — e Rossio de Abrantes, posicionada pela companhia no segmento de azeites super premium.