André Marques deixa a Globo após 27 anos; veja qual era o salário

O apresentador e ator André Marques anunciou nesta segunda-feira, 30, em seu perfil oficial do Instagram que está deixando a TV Globo.

Após 27 anos na emissora carioca, Marques afirmou que a decisão foi tomada em comum acordo e agradeceu pelos anos de parceria com a rede Globo. "Vivi uma linda relação com a Globo. Sou só gratidão. E depois desses quase 30 anos de um casamento feliz, fiel e cheio de amor, conversamos bastante e, em comum acordo, decidimos nos separar no papel", escreveu.

André Marques começou na emissora como ator. Ele interpretou o personagem Mocotó em Malhação, em 1995. Depois, passou a comandar diversos programas da Globo, como o Vídeo Show, Superstar, The Voice Brasil, The Voice Kids, The Voice +, É de Casa e No Limite.

"Na Globo cresci, fiz amizades pra vida, operei meu estômago, uma mudança grande na minha VIDA!", diz Marques na publicação.

Segundo a nota divulgada pela emissora, as portas da empresa seguem abertas para Marques. "Como todos sabem, a Globo, em sintonia com as transformações do mercado, vem adotando novas dinâmicas de trabalho com seus talentos. E esse novo modelo de gestão de talentos permite que as parcerias sejam renovadas e em muitos outros formatos. André tem abertas as portas da Globo para futuros projetos em todas as suas múltiplas plataformas". O apresentador segue no É de Casa até 2 de julho.

André Marques é mais um nome com anos de Globo que deixa a emissora. No ano passado, Fausto Silva, Tiago Leifert, Angélica, o ator Lazaro Ramos e atriz Camila Pitanga não renovaram seus contrato com a emissora. Com um processo de reformulação da rede Globo, alguns atores não tiveram seus contratos de exclusividade renovados e passaram a assinar por obra, como é o caso de Grazi Massafera e Juliana Paes.

Qual era o salário de André Marques na Globo

Com 27 anos de emissora, ele vai deixar de receber um alto salário na Globo. De acordo com com o site Observatório da TV, o apresentador ganhava por mês em torno de R$ 120 mil (incluindo publicidade).

O que André Marques vai fazer após sair da Globo

O apresentador disse que irá tirar férias após o encerramento do seu contrato, que será em julho. A partir de agosto ele afirmou irá se dedicar a desenvolver projetos e sonhos para ser seu próprio chefe. "A partir de agosto, sigo com meu sonho antigo. Chegou a hora de colocar meus projetos e sonhos em prática. Serei meu próprio chefe", escreveu.

