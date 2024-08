Convocação da Seleção Brasileira: veja a lista dos jogadores para Eliminatórias da Copa do Mundo

Nesta sexta-feira, 23, o técnico Dorival Júnior anunciou a lista de convocados que representarão a seleção brasileira nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. A apresentação dos nomes foi feita na sede da CBF, no Rio de Janeiro.

Essa foi a terceira convocação de Dorival Júnior como técnico da seleção brasileira. Ele estreou em março, quando o Brasil venceu a Inglaterra e empatou com a Espanha, e depois convocou 26 jogadores para a Copa América nos Estados Unidos, em maio. No entanto, a Seleção foi eliminada nas quartas de final contra o Uruguai.

Após a eliminação, Dorival e sua comissão técnica observaram diversos jogos de clubes brasileiros, e, oito jogadores que atuam no Brasil estão na lista prévia de convocados, segundo informações do site "Globo Esporte". Esses jogadores incluem Luiz Henrique (Botafogo), Estêvão (Palmeiras), Fabrício Bruno, Ayrton Lucas, Gerson e Pedro (do Flamengo), além de André e Martinelli (do Fluminense).

Confira a lista dos jogadores convocados para as Eliminatórias da Copa do Mundo

Goleiros

Alisson (Liverpool)

Bento (Al-Nassr)

Ederson (Manchester City)

Laterais

Danilo (Juventus)

Yan Couto (Borussia)

Guilherme Arana (Atlético-MG)

Wendel (Porto)

Zagueiros

Beraldo (PSG)

Militão (Real Madrid)

Gabriel Magalhães (Arsenal)

Marquinhos (PSG)

Meio-campistas

André (Fluminense)

Bruno Guimarães (Newcastle)

Gerson (Flamengo)

João Gomes (Wolverhampton)

Paquetá (West Ham)

Atacantes

Rodrygo (Real Madrid)

Endrick (Real Madrid)

Estêvão (Palmeiras)

Luiz Henrique (Botafogo)

Pedro (Flamengo)

Savinho (Manchester City)

Vinícius Junior (Real Madrid)

Quando será o próximo jogo do Brasil?

O Brasil enfrentará o Equador no dia 6 de setembro, no estádio Couto Pereira, em Curitiba, e no dia 10 de setembro jogará contra o Paraguai, em Assunção. Esses confrontos serão válidos pela sétima e oitava rodadas das eliminatórias.

No momento, a Seleção ocupa a sexta posição nas eliminatórias, após três derrotas consecutivas para Uruguai, Colômbia e Argentina, ainda sob o comando de Fernando Diniz. Esses serão os primeiros jogos de Dorival Júnior no torneio classificatório, com a apresentação dos convocados agendada para o dia 2 de setembro, em Curitiba.