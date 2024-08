Sony vai lançar o "Soneium", sua rede blockchain própria ligada à Ethereum

A Sony anunciou nesta sexta-feira, 23, que vai lançar sua rede blockchain própria, a Soneium. A expectativa é que a versão de testes do projeto seja lançada ainda em agosto, "nos próximos dias", e a iniciativa estará ligada à Ethereum, funcionando como uma rede de segunda camada.

De acordo com os responsáveis pelo projeto, o blockchain da Sony foi construído por meio da OP Stack, um conjunto de ferramentas lançado pela rede Optimism que busca facilitar a criação de outras redes blockchain de segunda camada, que por sua vez ficam ligadas entre si formando uma "Superchain".

A OP Stack também foi usada na criação da Base, a rede da corretora de criptomoedas Coinbase, e da World Chain, do projeto Worldcoin. Já no caso da Soneium, o projeto foi desenvolvido pela Startale Labs, que recebeu um investimento de US$ 3,5 milhões da Sony em 2023.

Com o lançamento, a Startale Labs informou que vai concentrar seu foco de atuação na Soneium, abandonando outros projetos que desenvolvia no mundo das criptomoedas. Sota Watanabe, CEO da empresa, disse que o foco no primeiro ano da rede será atrair novos usuários.

"O primeiro ano será sobre a integração de pessoas da Web3, porque em termos de tecnologia e comunidade, é um pouco cedo para integrar os usuários em geral. E então na fase dois, dentro de dois anos, iremos integrar produtos da Sony, como Sony Bank, Sony Music, Sony Pictures e assim por diante. Portanto, gostaríamos de integrar a tecnologia Web3 e blockchain aos produtos da Sony", revelou.

"E em três anos, gostaríamos de integrar não apenas a Sony, mas também todas as empresas e todos os aplicativos descentralizados em geral", disse Watanabe. Ele ressaltou, ainda, que a Sony buscará atrair "o maior número possível de empresas" para a rede ainda no primeiro ano de lançamento.

Sony e cripto

O lançamento de um blockchain próprio é mais um passo na jornada de imersão da Sony no mundo cripto. Em julho deste ano, a gigante do mundo da mídia e da tecnologia anunciou que pretende lançar uma corretora de criptomoedas própria no Japão, após adquirir a exchange falida Whalefin.

Já em abril de 2024, a empresa também anunciou testes para a criação de uma stablecoin própria pareada à moeda japonesa, o iene, e que será hospedada na rede Polygon. Há chances, porém, que o projeto seja transferido para a Soneium após o lançamento da rede.