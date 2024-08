Carreira em alta: na onda do ESG, diretor de compliance é aposta do mercado; veja salário e função

Faz tempo que o ESG deixou de ser apenas uma tendência e se consolidou como uma exigência central no mercado corporativo global. Empresas de todos os setores passaram a reconhecer que a adoção de práticas sustentáveis não era apenas uma questão de reputação, mas uma necessidade estratégica para sobreviver em um ambiente de negócios cada vez mais regulado e competitivo.

E, nesse novo contexto, o papel do diretor de compliance emergiu como uma função crítica e altamente valorizada. Mas o que faz esse profissional? Quanto ganha? E qual o caminho para se tornar um? Veja, a seguir, as respostas para as principais dúvidas relacionadas a essa nova possibilidade de carreira.

O que faz um diretor de compliance?

O diretor de compliance é o profissional responsável por assegurar que a empresa esteja em conformidade com todas as regulamentações aplicáveis, sejam elas leis, normas internas e padrões éticos e de transparência.

Esse papel se torna ainda mais crítico no contexto ESG, no qual as empresas precisam garantir que suas práticas ambientais, sociais e de governança estejam em conformidade não apenas com as exigências legais, mas também com as expectativas dos stakeholders, que estão cada vez mais exigentes.

Entre as principais funções desse profissional estão:

Criar e implementar políticas que assegurem o cumprimento das regulamentações e boas práticas corporativas;

Supervisionar a aplicação dessas políticas e realizar auditorias internas para garantir que todas as áreas da empresa estejam em conformidade;

Promover a cultura de compliance na empresa, oferecendo treinamentos regulares aos funcionários e assegurando que todos entendam a importância de seguir as diretrizes estabelecidas;

Identificar, avaliar e mitigar riscos associados à não conformidade, principalmente em questões relacionadas ao ESG.

Quanto ganha um diretor de compliance?

Com o aumento da demanda por profissionais especializados em compliance, especialmente aqueles com expertise em ESG, os salários para a posição de diretor de compliance têm acompanhado essa tendência de alta.

Segundo o Glassdoor, a remuneração pode variar entre R$ 26 mil e R$ 61 mil por mês, dependendo do porte da empresa e da complexidade das operações.

Além disso, a carreira de diretor de compliance oferece ótimas perspectivas de crescimento. Com a crescente preocupação com questões ESG e a ampliação das regulamentações, a importância desse profissional tende a aumentar, abrindo portas para posições ainda mais estratégicas dentro das organizações.

Habilidades e competências necessárias

Para se destacar na posição de diretor de compliance, especialmente em um cenário onde o ESG está em foco, é essencial que o profissional desenvolva uma série de habilidades e competências. Algumas das principais incluem:

Conhecimento aprofundado em regulamentações;

Visão estratégica;

Liderança e gestão de equipe;

Comunicação eficaz;

Capacidade analítica.

Como ingressar na carreira de diretor de compliance

De olho na necessidade crescente do mercado por profissionais capacitados em ESG, a Faculdade EXAME apresenta o Pré-MBA em ESG: Gestão e Sustentabilidade, um treinamento introdutório ao curso de pós-graduação, que revela o caminho para se tornar um gestor especializado nessa área.

O programa inclui três aulas práticas e teóricas, que totalizam carga horária de duas horas, focadas nas habilidades essenciais para profissionais de ESG e nos caminhos de carreira no setor. Veja, a seguir, o que o treinamento ensina.

Entenda a sigla ESG: como surgiu, a 6ª onda de inovação e seus impactos;

4 habilidades fundamentais: o que todo profissional ESG precisa dominar;

3 principais caminhos: quais possibilidades de atuação no mercado ESG.

Além disso, ao final do treinamento, os participantes receberão um certificado de participação assinado pela Faculdade EXAME, que atesta a participação e pode ser publicado no LinkedIn para chamar a atenção de recrutadores.

Saiba mais sobre o pré-MBA em ESG: Gestão e Sustentabilidade e impulsione suas oportunidades profissionais; garanta sua vaga

*Este conteúdo é apresentado por Faculdade EXAME