Ambientalista invade torneio de tênis em Londres e atea fogo em seu corpo

Um ambientalista invadiu uma quadra de tênis da Laver Cup, em Londres, nesta sexta-feira, 23, e ateou fogo em seu próprio corpo.

A invasão ocorreu durante o jogo entre Tsitsipas e Schwartzman na Arena O2. O ambientalista sentou perto da rede da quadra, jogou líquido inflamável em seu corpo e se incendiou.

As chamas, que partiram do braço direito, foram imediatamente controladas pela equipe da quadra e o ativista foi retirado da quadra. As TVs que estavam transmitindo o jogo não mostraram a invasão.

O manifestante invadiu a quadra de tênis para protestar contra o uso de jatinhos particulares. Em sua camiseta estava escrito "Fim dos voos privados".

Pouco depois, o jogo foi retomado regularmente e foi vencido com um duplo 6-2 pelo grego Tsitsipas.

Protestos contra jatinhos particulares na Europa

Alguns meses atrás, em Paris, durante a semifinal de Roland Garros entre Ruud e Cilic, outra ativista ambiental se acorrentou à rede da quadra como forma de protesto. Ela usava a camiseta do grupo "Dernier Renovation".

Há semanas na Europa estão montando protestos contra jatinhos particulares, acusados de serem poluentes demais e um "privilégio para os ricos".