Ibovespa fecha em 206 mil pontos e dólar tem maior queda em 8 anos após eleição

Os ativos da bolsa brasileira fecharam em forte alta nesta segunda-feira, 5, no dia seguinte ao primeiro turno da eleição presidencial. O Ibovespa subiu 7,70%, aos 206.911,89 pontos, e bateu recordes de máxima intradia e de fechamento. O índice oscilou entre 192.137,63 e 209.605,70 pontos ao longo da sessão.

O movimento foi impulsionado pela reação dos investidores ao resultado das urnas, que colocou Flávio Bolsonaro (PL) à frente de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na disputa pelo segundo turno. A alta também confirmou a tendência apontada por analistas do mercado financeiro ouvidos pela EXAME antes da votação.

O volume financeiro negociado na B3 alcançou R$ 79,3 bilhões, cerca de três vezes o registrado em uma sessão normal. Durante o pregão, o índice ganhou mais de R$ 400 bilhões em valor de mercado.

Entre as ações, Magazine Luiza (MGLU3) teve a maior alta do dia, de 24,18%. O papel da Cosan (CSAN3) também avançou 23,79%, enquanto B3 (B3SA3) subiu 22,63%. Os papéis do BTG Pactual (BPAC11), que faz parte do mesmo grupo de controle da EXAME, ganharam 22,52%, e Vamos (VAMO3) teve alta de 21,31%.

Cinco ações terminaram o pregão em queda: Klabin (0,86%), Vale (0,97), Gerdau (1,19%), Embraer (3,31%) e Suzano (5,39%).

Dólar tem maior queda diária em 8 anos

O dólar descolou do exterior e despencou diante do real nesta segunda-feira, em uma sessão marcada pelo forte apetite por risco dos investidores locais e estrangeiros após o primeiro turno das eleições. A moeda americana fechou em baixa de 4,12%, a R$ 5,001, depois de oscilar entre R$ 4,953 e R$ 5,008.

A queda foi a maior para o dólar em oito anos, e levou a moeda novamente para perto da marca de R$ 5. A reação refletiu a avaliação de que a vantagem de cerca de 2 pontos percentuais de Flávio sobre Lula, contrariando parte dos cenários apontados pelas pesquisas, aumentou as apostas em uma eventual alternância de poder em 2027.

Para os investidores, uma mudança de governo poderia elevar a perspectiva de reformas estruturais e reduzir a percepção de risco fiscal no país, favorecendo o real e os ativos brasileiros.

O resultado do 1° turno eleitoral

Com 100% das urnas apuradas, Flávio Bolsonaro (PL) terminou o primeiro turno com 47,03% dos votos válidos, ou 56,1 milhões de votos. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) somou 45,16%, com 53,9 milhões, segundo o mapa de apuração da EXAME. Augusto Cury (Avante) ficou em terceiro, com 2,89%.

Flávio venceu em quatro das cinco regiões do país, com destaque para o Norte (63,38%) e o Sul (60,73%). No Sudeste, teve 51,99%, contra 39,67% de Lula. O petista liderou apenas no Nordeste, com 62,94% dos votos.

Em São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos) foi reeleito governador no primeiro turno e usou o discurso de vitória para projetar que o estado será decisivo para Flávio no segundo turno.

Petróleo cai

Os preços do petróleo fecharam em queda nesta segunda-feira, com a recuperação dos fluxos do Oriente Médio para níveis próximos aos registrados antes da guerra, apesar da persistência de restrições a embarques. A Arábia Saudita reduziu os preços do petróleo para a Ásia ao menor patamar desde 2020, enquanto o G7 e parceiros anunciaram uma nova liberação de estoques de emergência, pressionando as cotações da commodity.

Na Intercontinental Exchange (ICE), o petróleo Brent para entrega em dezembro fechou em queda de 1,89%, a US$ 100,32 por barril. Já na New York Mercantile Exchange (Nymex), o petróleo WTI para novembro caiu 1,84%, a US$ 89,43.

“A normalização dos fluxos de petróleo do Oriente Médio é um sinal positivo, mas os riscos de interrupções repentinas e de novos danos à infraestrutura energética da região persistem”, diz o UBS, em nota.

Bolsas de Nova York fecham em alta

Nos Estados Unidos, as bolsas também terminaram o pregão no campo positivo. O Dow Jones subiu 0,18%, aos 51.267,90 pontos. O S&P 500 avançou 0,66%, aos 7.773,95 pontos, enquanto o Nasdaq teve alta de 1,05%, aos 27.477,31 pontos.