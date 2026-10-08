Além de ‘O Auto da Compadecida’: filmes baseados em obras de autores nordestinos

"O Auto da Compadecida" é um dos mais celebrados filmes do Cinema de Retomada. Lançado em 2000, o longa é baseado na peça teatral do paraibano Ariano Suassuna. Para além de Suassuna, diversos outros autores da região Nordeste foram responsáveis pelo material que inspirou grandes sucessos do cinema.

Nesta quinta-feira, 8, se comemora o Dia do Nordestino, uma data instituída pela Câmara Municipal de São Paulo em 2009 como uma forma de celebrar a cultura nordestina e homenagear o centenário de nascimento de Patativa do Assaré, poeta popular e repentista cearense, um dos grandes nomes da literatura nordestina.

Para comemorar a data, a EXAME selecionou alguns filmes baseados em livros de autores nordestinos. Confira a lista.

'Vidas Secas' (1963)

"Vidas Secas", livro clássico do alagoano Graciliano Ramos, foi adaptado para as telonas em 1963 por Nelson Pereira dos Santos e se tornou fundamental no cânone do Cinema Novo no Brasil. Ou seja, a história de Fabiano, Sinhá Vitória e a cachorra Baleia se consagrou como clássica em dois dos mais influentes movimentos artísticos brasileiros do século XX, o Modernismo de segunda fase e o Cinema Novo.

'Dona Flor e seus Dois Maridos' (1976)

"Dona Flor e Seus Dois Maridos", de 1976, é um clássico do cinema brasileiro. Com Sônia Braga, José Wilker e Mauro Mendonça, o longa é baseado no romance de mesmo nome de Jorge Amado. A adaptação dirigida por Bruno Barreto se tornou um dos maiores sucessos do cinema nacional.

'Gabriela, Cravo e Canela' (1983)

"Gabriela, Cravo e Canela", de 1983, traz Sônia Braga novamente como protagonista de uma história de Amado. O livro foi publicado em 1958 e conta a história de uma retirante que chega a Ilhéus, no sul da Bahia, e transforma a vida da cidade.

Também dirigido por Bruno Barreto, o filme também tem Marcello Mastroianni no elenco e foi uma das grandes produções brasileiras do período.

'Morte e Vida Severina' (1977)

Baseado no poema homônimo do pernambucano João Cabral de Melo Neto, o longa acompanha a trajetória de Severino, um retirante que deixa o sertão em direção ao litoral em busca de melhores condições de vida. A adaptação mantém a estrutura do texto original e transforma em imagens uma das obras mais importantes da literatura brasileira sobre a seca e a migração nordestina.

'Capitães de Areia' (1969 e 2011)

Baseado em um dos mais celebrados romances de Jorge Amado, "Capitães de Areia" foi filmado pelo norte-americano Hal Bartlett em 1969, em Salvador. No entanto, com o recrudescimento do regime militar e sua censura a partir de 1968, o longa não circulou no Brasil.

O sucesso da adaptação se deu em outra língua, o russo. Exibido na União Soviética a partir de 1973 com o título "Sandpit Generals", o filme foi assistido por cerca de 43 milhões de pessoas e marcou uma geração de russos. A trilha sonora de Dorival Caymmi, especialmente "A Canção da Partida", também ganhou uma versão em russo e entrou para o cancioneiro popular do país.

O clássico foi novamente levado às telonas em 2011, dirigido por Cecília Amado.

'A Hora da Estrela' (1985)

"A Hora da Estrela" é uma das mais famosas obras de Clarice Lispector. Apesar de nascida na atual Ucrânia, a autora cresceu em Recife, capital pernambucana, e se considerava recifense.

Na adaptação cinematográfica de "A Hora da Estrela", de 1985, a nordestina Macabéa é vivida por Marcélia Cartaxo. O longa também conta com Fernanda Montenegro no papel da vidente Madame Carlota.