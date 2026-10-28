99Pay e Me Poupe! oferecem cursos de educação financeira para motoristas e entregadores

RESUMO ＋ A conta digital 99Pay e o ecossistema de educação financeira Me Poupe! oferecem cursos gratuitos para motoristas e entregadores de aplicativo. As aulas abordam ganho real, orçamento, despesas pessoais e profissionais e reservas financeiras, com jornadas específicas para cada atividade. O conteúdo é aberto ao público, inclusive a profissionais que não trabalham pela 99.

Motoristas e entregadores de aplicativo precisam administrar uma renda que varia conforme o volume de trabalho, além de despesas com combustível, manutenção e outros custos operacionais. Para ajudar na organização das finanças, a 99Pay, conta digital da 99, e o Me Poupe!, ecossistema de educação financeira criado por Nathalia Arcuri, se uniram para oferecer cursos gratuitos desenvolvidos especificamente para esses profissionais.

À EXAME, a 99Pay conta que a iniciativa foi estruturada para garantir uma experiência que transforme temas financeiros, muitas vezes considerados complexos, em conteúdos simples e acessíveis. Para isso, o Me Poupe! foi escolhido como parceiro por ter uma metodologia que conversa diretamente com a realidade das pessoas.

Os cursos foram estruturados em duas jornadas de aprendizagem: uma para motoristas e outra para entregadores. Os conteúdos abordam temas como cálculo do ganho real, organização do orçamento, separação entre despesas pessoais e profissionais e formação de reservas financeiras.

Diferenças entre motoristas e entregadores

Segundo as empresas, o desenvolvimento dos materiais combinou estudos realizados pela 99 com conversas com motoristas e entregadores parceiros. A proposta é adaptar conceitos financeiros às situações enfrentadas por esses profissionais, considerando os desafios que esses profissionais enfrentam.

"Essa preocupação se reflete na estrutura das jornadas, que abordam situações diretamente relacionadas à rotina de trabalho, como entender quanto realmente sobra dos ganhos após os custos da atividade, lidar com a variação da renda, separar as despesas pessoais das profissionais e se preparar para imprevistos", conta Marina Beer, diretora de marketing da 99Pay.

Embora compartilhem desafios relacionados à renda variável e aos custos de trabalho, motoristas e entregadores têm necessidades financeiras distintas, segundo a 99Pay. Por isso, os cursos foram divididos de acordo com as características de cada atividade.

Para motoristas, o conteúdo dá ênfase ao cálculo do ganho real, considerando despesas com combustível, manutenção e depreciação do veículo. A jornada também aborda planejamento de crédito e formação de reservas.

Já para entregadores de moto ou bicicleta, a abordagem prioriza a organização dos ganhos e gastos cotidianos, os custos operacionais, a gestão de dívidas e a criação de uma reserva de emergência. O objetivo é ajudar esses profissionais a lidar com imprevistos sem comprometer todo o orçamento.

"Sabemos que cada pessoa tem uma realidade financeira diferente e, por isso, não existe uma solução única que funcione para todos. Nosso papel é buscar formas de tornar o conhecimento financeiro mais próximo, simples e relevante para o cotidiano das pessoas, respeitando suas necessidades e desafios", destaca Bruno Rossini, diretor sênior de comunicação da 99.

De acordo com os dados divulgados pela companhia, a 99 conta hoje com mais de 2,5 milhões de motoristas e entregadores parceiros.

Conteúdo é gratuito e aberto ao público

O acesso às aulas é gratuito e não está restrito a motoristas e entregadores que trabalham pela 99. Parte da jornada de aprendizagem também estará disponível no aplicativo da empresa para parceiros.

Para facilitar a aplicação dos conceitos, os cursos utilizam nanoaulas, com conteúdos de curta duração, além de cards de reforço e planilhas de acompanhamento. Entre as atividades propostas estão registrar os ganhos semanais, identificar despesas e planejar uma reserva financeira.

A plataforma reúne ainda cursos da biblioteca educacional da Me Poupe!, ampliando a oferta de conteúdos sobre finanças pessoais. Os usuários podem avançar para temas mais aprofundados de acordo com suas necessidades.

Segundo Beer, a educação financeira é um dos pilares da estratégia da marca 99Pay: "Queremos ajudar as pessoas a desenvolverem mais autonomia, confiança e capacidade de planejamento, para que possam construir uma relação cada vez mais saudável com suas finanças", finaliza.