Lançamentos do Mubi em outubro de 2025: veja os filmes e as séries

Entre os destaques estão os longas 'Mussolini: O Filho do Século' e 'Amores Brutos'

Mubi: o que entra no catálogo em outubro de 2025 (MUBI)

Redação Exame

Publicado em 5 de outubro de 2025 às 08h01.

Outubro de 2025 chega com uma seleção imperdível de estreias no MUBI, trazendo títulos que vão de dramas emocionantes a filmes de terror e clássicos do cinema mundial. Entre os destaques do mês, estão os filmes “We're All Going to the World's Fair” de Jane Schoenbrun, “Mussolini: O Filho do Século” de Joe Wright, além de títulos icônicos como “Dona Flor e Seus Dois Maridos” e “Amores Brutos”.

O mês também traz uma seleção especial de filmes do gênero “Medo no Cinema”, com títulos como “Skinamarink: Canção de Ninar” e “Censor”, além de uma série de episódios semanais de “Hal & Harper”, uma produção exclusiva do MUBI.

Confira abaixo o calendário completo com os lançamentos de outubro:

O que estreia no MUBI em outubro de 2025?

Filmes que estreiam no MUBI em outubro de 2025

  • We're All Going to the World's Fair – 01/10/2025
  • Mussolini: O Filho do Século: Episódio 5 – 01/10/2025
  • Dona Flor e Seus Dois Maridos – 01/10/2025
  • A Cabra – 02/10/2025
  • Peacock – 03/10/2025
  • Hollywood 90028 – 03/10/2025
  • Tenemos la Carne – 08/10/2025
  • Mussolini: O Filho do Século: Episódio 6 – 08/10/2025
  • Na Estrada – 09/10/2025
  • Abismo do Medo – 10/10/2025
  • X: A Marca da Morte – 10/10/2025
  • Chained for Life – 10/10/2025
  • Nosferatu, O Vampiro – 15/10/2025
  • Mussolini: O Filho do Século: Episódio 7 – 15/10/2025
  • Antiga Alegria – 16/10/2025
  • River of Grass – 16/10/2025
  • Fragments for Venus – 17/10/2025
  • Hal & Harper: Episódio 1 – 19/10/2025
  • Hal & Harper: Episódio 2 – 19/10/2025
  • Mussolini: O Filho do Século: Episódio 8 – 22/10/2025
  • Skinamarink: Canção de Ninar – 24/10/2025
  • Amores Brutos – 24/10/2025
  • Oh, Moon! – 24/10/2025
  • Hal & Harper: Episódio 3 – 26/10/2025
  • Louca Obsessão – 28/10/2025
  • Censor – 29/10/2025
  • Aniversário Macabro – 31/10/2025

Este conteúdo foi feito com auxílio de inteligência artificial e foi editado por um jornalista da equipe da EXAME.

