Imposto do pecado: governo prepara regras para enviar ao Congresso

RESUMO ＋ O governo federal prepara uma proposta para definir as alíquotas do Imposto Seletivo, conhecido como "imposto do pecado", cuja cobrança está prevista para começar em 2027. O tributo incidirá sobre produtos e atividades considerados prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente, como cigarros, bebidas alcoólicas, refrigerantes, determinados veículos e apostas. A criação do imposto faz parte da reforma tributária, e o Orçamento de 2027 prevê uma arrecadação de R$ 41,9 bilhões com a cobrança.

O governo federal prepara uma nova etapa da reforma tributária sobre o consumo: a definição das alíquotas do Imposto Seletivo, conhecido popularmente como “imposto do pecado”. O tributo foi criado para desestimular o consumo de produtos e serviços prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente e tem previsão de entrar em vigor em 2027.

na terça-feira, 27, o ministro da Fazenda, Dario Durigan, afirmou que o governo deve encaminhar ao Congresso Nacional, em breve, a proposta com as regras de cobrança. A medida é necessária para definir os percentuais aplicáveis aos produtos e serviços alcançados pelo novo tributo.

A legislação que instituiu o Imposto Seletivo já foi aprovada. A definição das alíquotas, porém, ainda depende de uma nova etapa normativa. O governo trabalha com uma medida provisória para tratar do tema após o segundo turno das eleições.

A previsão é que o tributo alcance bebidas alcoólicas, cigarros, refrigerantes e outras bebidas açucaradas, determinados veículos, bens minerais extraídos e atividades de apostas e loterias. A incidência varia conforme as regras aplicáveis a cada categoria.

O Orçamento federal de 2027 prevê uma arrecadação de R$ 41,9 bilhões com o Imposto Seletivo. A estimativa consta da proposta orçamentária encaminhada ao Congresso, mas não representa uma receita já realizada.

Por que o imposto do pecado foi criado?

O Imposto Seletivo foi concebido para aumentar a tributação sobre produtos e atividades associados a danos à saúde ou ao meio ambiente. A ideia é utilizar o preço como um dos instrumentos para desestimular determinados hábitos de consumo e atividades econômicas.

O raciocínio é que, quando um produto prejudicial fica mais caro, parte dos consumidores pode reduzir a compra ou procurar alternativas. No caso de produtos poluentes, a tributação também pode funcionar como incentivo à adoção de tecnologias menos nocivas ao ambiente.

O tributo tem, portanto, uma função extrafiscal. Isso significa que seu objetivo não se limita à arrecadação: também busca influenciar decisões econômicas e comportamentos.

A lógica é diferente da de impostos criados principalmente para financiar as despesas públicas. No caso do Imposto Seletivo, a política tributária pretende desestimular atividades consideradas prejudiciais, embora a cobrança também gere receitas para a União.

A efetividade dessa estratégia depende de fatores como o tamanho da alíquota, a sensibilidade dos consumidores aos preços, a disponibilidade de alternativas e a capacidade de fiscalização do mercado.

Quando surgiu?

A criação do Imposto Seletivo faz parte da reforma tributária sobre o consumo, aprovada pelo Congresso Nacional e promulgada em 20 de dezembro de 2023, por meio da Emenda Constitucional nº 132.

A emenda alterou o sistema tributário brasileiro e estabeleceu as bases para a criação de novos tributos sobre o consumo. Entre eles estão o Imposto sobre Bens e Serviços (IBS), a Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS) e o Imposto Seletivo (IS).

A regulamentação inicial veio com a Lei Complementar nº 214, sancionada em 16 de janeiro de 2025. A norma instituiu formalmente os novos tributos e definiu regras para a incidência do Imposto Seletivo.

O novo sistema está sendo implementado de forma gradual. Enquanto 2026 é um ano de testes para o IBS e a CBS, a cobrança do Imposto Seletivo está prevista para começar em 2027.

A transição faz parte de uma mudança mais ampla na tributação brasileira, que busca simplificar a cobrança de impostos sobre o consumo e substituir gradualmente tributos existentes por um modelo com regras unificadas.

Quem criou o imposto do pecado?

O Imposto Seletivo foi instituído pela reforma tributária aprovada pelo Congresso Nacional e promulgada por meio da Emenda Constitucional nº 132, em dezembro de 2023.

A reforma resultou de uma discussão legislativa que se estendeu por décadas e reuniu propostas para simplificar a tributação sobre o consumo no Brasil. O texto aprovado estabeleceu as bases constitucionais para o novo modelo.

O governo federal participou da regulamentação do sistema. Em 2024, o Executivo encaminhou ao Congresso o projeto de lei complementar que detalhava as regras da reforma tributária.

Após a tramitação na Câmara e no Senado, parte das regras foi sancionada em janeiro de 2025, dando origem à Lei Complementar nº 214.

O tributo nasceu de uma mudança constitucional aprovada pelo Legislativo, com participação do Executivo na formulação e na regulamentação da reforma.

A definição das alíquotas do Imposto Seletivo é uma etapa posterior, necessária para determinar quanto será cobrado sobre cada produto ou atividade abrangida pela legislação.