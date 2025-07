Da Bahia ao Peru: Brasil e China assinam acordo para projeto de megaferrovia de 4.500 km

Brasil e China assinaram nesta segunda-feira, 7, um acordo para iniciar os estudos de viabilidade de uma ferrovia transcontinental com cerca de 4,5 mil quilômetros de extensão. O projeto prevê a ligação do litoral da Bahia ao porto de Chancay, no Peru, conectando o oceano Atlântico ao Pacífico por meio de trilhos.

O traçado deverá atravessar ao menos sete estados brasileiros, partindo de Ilhéus (BA), cruzando regiões produtoras no Centro-Oeste e chegando ao Acre, antes de seguir pelos Andes até o litoral peruano. A ferrovia deverá ser integrada a trechos já em construção, como a Ferrovia de Integração Oeste-Leste (Fiol) e a Ferrovia de Integração do Centro-Oeste (Fico).

A proposta é reduzir o tempo de transporte de commodities brasileiras para a Ásia, diminuindo a dependência da logística pelo Canal do Panamá. A estimativa inicial é que a rota encurte em até 12 dias o tempo de escoamento de cargas destinadas ao mercado asiático.

Estudos devem durar até cinco anos

O memorando de entendimento foi assinado pela Infra S.A., vinculada ao Ministério dos Transportes, e pelo Instituto de Planejamento da estatal China Railway. Os estudos técnicos, econômicos e ambientais devem durar até cinco anos e poderão ser prorrogados.

O custo estimado da obra ainda não foi divulgado, mas projeções anteriores indicavam investimentos acima de US$ 10 bilhões. A ferrovia faz parte da estratégia de aprofundar a integração logística sul-americana e fortalecer os fluxos comerciais entre Brasil e China.