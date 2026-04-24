The Weeknd: que horas e onde serão os shows do cantor no Brasil?

The Weeknd: com participação de Anitta, shows no Brasil prometem casa cheia (Dimitrios Kambouris/Getty Images para REFORM Alliance)
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Publicado em 24 de abril de 2026 às 18h37.
The Weeknd está perto de desembarcar no Brasil para suas três apresentações da turnê "After Hours Til Dawn Stadium Tour". O cantor canadense passará por Rio de Janeiro e São Paulo, em shows que prometem lotação máxima e abertura de Anitta.
Rio de Janeiro
26 de abril de 2026 (domingo)
Local: Estádio Nilton Santos
Abertura dos portões: 16h
Horário previsto do show: 21h
São Paulo
30 de abril de 2026 (quinta-feira)
Local: Estádio MorumBIS
Abertura dos portões: 16h
Horário previsto do show: 21h
São Paulo
1º de maio de 2026 (sexta-feira)
Local: Estádio MorumBIS
Abertura dos portões: 16h
Horário previsto do show: 21h
Quem deixou para decidir na última hora ainda pode respirar aliviada. Os shows do canadense The Weeknd no Brasil seguem com ingressos disponíveis, embora a situação varie de acordo com a cidade e o setor escolhido.
No Rio de Janeiro, onde a apresentação acontece no próximo domingo, 26 de abril, ainda há entradas em todos os setores. A capital fluminense aparece como a opção mais tranquila para quem deseja garantir presença sem tanta disputa de última hora.
Já em São Paulo, que recebe shows no dia 30 de abril e 1º de maio, o cenário é mais apertado. Para o dia 30, setores como pista e cadeira superior ainda contam com lugares, enquanto arquibancadas e cadeiras inferiores apresentam baixa disponibilidade ou já estão esgotados em parte das datas. Todos os pacotes VIP para a data também não estão mais disponíveis.
Já o show do 1º de maio, no feriado, aparece como "esgotado" na Ticketmaster.
A venda oficial acontece pela Ticketmaster Brasil. A recomendação é evitar plataformas paralelas e revendas informais, especialmente perto dos shows, quando golpes costumam aumentar.
A cantora Anitta será a responsável pelo show de abertura do evento. Além do mini show antes da apresentação oficial do canadense começar, a carioca volta ao palco para cantar "São Paulo" junto do artista.
Lista conta mais de 40 músicas, revisitando toda a obra do cantor.