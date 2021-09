Agora você pode ser um entregador do iFood no GTA - e ganhar cupons

É fato que os videogames estão cada vez mais próximos de retratar a vida como ela é. Nesse caminho, até a profissão de entregador de delivery já ganhou sua versão no mundo virtual, dentro do game Grand Theft Auto V (GTA V). Nele, jogadores poderão, pelos próximos seis meses, criar a experiência de serem entregadores do iFood.

Nessa dinâmica, eles poderão ganhar dinheiro virtual, reputação e até cupons de desconto -- tudo para ser usado dentro do jogo. As entregas poderão ser realizadas por bike elétrica, moto ou carro. Será possível escolher, ainda, a possibilidade de receber o delivery do Avalanches, famoso restaurante virtual, ou do Altamart, o mais novo mercado para compras de diversos itens da cidade.

A experiência é possível por causa do Cidade Alta, o principal servidor do jogo na América Latina. E, é claro, o principal diferencial desse servidor é o fato de que tudo é criado pelos próprios jogadores e imita ao máximo situações da vida real, como trabalho e família. Vale lembrar que se trata de uma versão diferente do tradicional GTA, em que é necessário cometer alguns crimes para avançar no jogo.

A companhia responsável pelo desenvolvimento de toda essa experiência foia a Outplay, que é a proprietária do servidor -- e desenvolveu toda essa experiência do zero. Também participaram do desenvolviomento as agências SUNO e DRUID, especializadas em ações com a comunidade gamer. Por fim, a ação também tem o apoio da Tembici.

Do lado do iFood, a ação faz sentido para o app de delivery. Segundo a empresa, uma pesquisa feita pela Game Brasil apontou o app como o favorito de delivery por mais de 81% da comunidade gamer. Para acompanhar novidades sobre a açãos, é necessário estar atento ao Instagram e ao Twitter da empresa.