Netflix atinge 94 bilhões de horas assistidas no primeiro semestre de 2024, afirma CEO

A Netflix anunciou que seus usuários assistiram 94 bilhões de horas de conteúdo nos primeiros seis meses de 2024, de acordo com Ted Sarandos, co-CEO da empresa. Esse número representa um aumento de quase 5% em comparação com as 90 bilhões de horas registradas no segundo semestre de 2023, consolidando a posição da plataforma como uma das maiores no setor de entretenimento digital. As informações são da QZ.

Durante uma palestra no Fast Company Innovation Festival, em Nova York, Sarandos adiantou algumas informações do próximo relatório de engajamento de usuários da Netflix, previsto para ser divulgado oficialmente em breve. O executivo destacou que o aumento do engajamento dos assinantes é um dos principais motores do crescimento da plataforma de streaming, tanto em termos de receita quanto de retenção de clientes.

Atualmente, a Netflix possui cerca de 280 milhões de assinantes ao redor do mundo, e Sarandos acredita que há espaço para dobrar esse número. Ele afirmou que, apesar do sucesso da plataforma, o alcance atual da Netflix ainda está abaixo do que a TV por assinatura atingiu em seu auge.

Segundo Sarandos, o engajamento dos assinantes é o principal indicador de sucesso da Netflix. Ele explicou que esse engajamento é fundamental para manter os assinantes na plataforma, o que, por sua vez, impulsiona a receita e o crescimento global. "No setor de streaming, o engajamento é o núcleo que direciona a retenção, a receita e, consequentemente, o lucro", afirmou o executivo.

Programação ao vivo

A Netflix já representa quase 10% de todo o tempo de tela assistido em televisores nos Estados Unidos, um número expressivo que a empresa pretende aumentar ainda mais. Uma das principais estratégias para atingir esse objetivo é a introdução de eventos ao vivo na plataforma. A Netflix vem investindo em transmissões ao vivo, como o especial de comédia com o ex-jogador de futebol americano Tom Brady, e planeja transmitir jogos da NFL, incluindo uma partida especial no Natal de 2024.

Embora a adoção de eventos ao vivo e publicidade seja uma estratégia comum na televisão tradicional, Sarandos ressaltou que a Netflix continua a oferecer uma experiência superior aos seus usuários. Ele destacou que a plataforma permite que os assinantes tenham mais controle sobre o que assistem, oferecendo uma ampla variedade de opções de conteúdo, diferente do que é visto em modelos de TV convencionais.

Os eventos ao vivo e a inserção de publicidade são apenas algumas das maneiras pelas quais a Netflix está adaptando seu modelo de negócios para expandir sua base de assinantes e aumentar sua participação no mercado global. O crescimento do número de assinantes e o aumento do tempo de visualização são reflexos das inovações implementadas pela plataforma, que continua a se destacar em um setor cada vez mais competitivo.