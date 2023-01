Ações da Casio desabaram após Piqué anunciar patrocínio da marca? Checamos

As ações da empresa japonesa Casio caíram 1,36% no pregão de sexta-feira, 13. Mas, ao que tudo indica, a queda não foi motivada às trocas de farpas entre o casal Shakira e Piqué utilizando o nome da marca -- nem pelos azarem atrelados às sextas-feiras 13.

Na tarde de sexta, Piqué anunciou, em tom debochado, que a marca teria patrocinado o Kings League, campeonato de futebol que criou. Só que o anúncio, feito em live no canal da Kings League na Twitch, só veio no período da tarde, por volta das 14h do horário de Brasília. A bolsa de Tóquio, onde a ação da Casio é negociada, fecha às 3h da manhã, portanto antes do anúncio de Piqué.

Naquele dia, o Nikkei 225, principal índice da Bolsa de Tóquio e que tem as ações da Casio em sua composição, fechou em queda de 1,25%. A baixa, segundo o MarketWatach, foi puxada pelas preocupações de que o Banco Central do Japão (BoJ) aperte sua política monetária, após o o rendimento do título de 10 anos do Japão ter ultrapassado a barreira de 0,5% definido pelo BoJ em sua última decisão de juros. Com expectativa de uma política monetária mais austera, a bolsa do Japão encerrou o dia no vermelho, na contramão do resto da Ásia.

Nos Estados Unidos, onde o pregão fecha às 18h (de Brasília) e a empresa tem ações sendo negociadas em forma de ADRs (similares aos BDRs, no Brasil), os papéis da Casio fecharam em queda de menos de 1%.

O anúncio de que a liga de futebol de Piqué supostamente teria recebido o patrocínio da marca de relógios foi feito após a cantora Shakira lançar uma música sobre a suposta traição do ex-jogador do Barcelona. Na canção, Shakira sugere que o jogador teria trocado um "Rolex por um Casio" e uma "Ferrari por Twingo", carro popular da Renault.