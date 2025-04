Academia concederá Oscar a dublês de ação a partir de 2028

Uma nova categoria que premiará os dublês de ação será incorporada ao Oscar em 2028, como parte do centenário da noite mais importante de Hollywood, informou a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas nesta quinta-feira (10).

A instituição que organiza os prêmios aos melhores da indústria cinematográfica detalhou que os filmes lançados em 2027 poderão concorrer por um Oscar ao "Melhor Design de Acrobacias".

"Desde os primórdios do cinema, o design de acrobacias tem sido uma parte integral das filmagens", disseram o diretor-executivo da Academia, Bill Kramer, e a presidente, Janet Yang, em comunicado.

"Temos orgulho de homenagear o trabalho inovador desses artistas técnicos e criativos e os parabenizamos por seu comprometimento e dedicação em alcançar esta ocasião memorável."

As regras do prêmio serão anunciadas em dois anos, acrescenta a nota.

Reconhecimento histórico para dublês

O anúncio marca o encerramento de uma campanha crescente para uma categoria que homenageie os melhores dublês de ação no Oscar.

Os apoiadores dessa incorporação argumentam que a contribuição destes heróis anônimos que arriscam suas vidas e suas extremidades não difere do trabalho dos responsáveis por som, maquiagem e efeitos visuais, que são reconhecidos a cada ano na cerimônia.

Os dublês de ação já são reconhecidos em algumas premiações de cinema e televisão, como a realizada pelo Sindicato dos Atores (SAG Awards).

Expansão das categorias do Oscar

A Academia expandiu a luxuosa premiação do Oscar com a criação de categorias que refletem as complexidades do cinema moderno.

No ano passado, estabeleceu a nova categoria de "Melhor Elenco", cujo prêmio será concedido pela primeira vez em 2026.