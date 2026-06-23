'Avatar: O Último Mestre do Ar': tudo o que sabemos sobre a segunda temporada da série

Após o sucesso da primeira temporada de "Avatar: O Último Mestre do Ar", a Netflix confirmou não apenas uma continuação, mas também a produção de uma terceira temporada. A decisão garantiu que a adaptação live-action terá a oportunidade de concluir a história inspirada na animação clássica da Nickelodeon.

A segunda temporada chega à Netflix na próxima quinta-feira, 25, e dará continuidade à jornada de Aang, Katara, Sokka e seus aliados enquanto a guerra contra a Nação do Fogo se intensifica.

A história seguirá o Livro Terra

Os sete novos episódios serão baseados principalmente nos acontecimentos do Livro Dois - Terra, segunda parte da animação original. Depois dos eventos da primeira temporada, Aang precisa encontrar um mestre de dobra de terra para avançar em seu treinamento e se preparar para enfrentar o Senhor do Fogo. Ao mesmo tempo, a pressão sobre o jovem Avatar aumenta à medida que o conflito entre as nações se aproxima de momentos decisivos.

Toph finalmente chegará à série

Uma das maiores novidades da nova temporada será a introdução de Toph Beifong, considerada uma das personagens mais populares de toda a franquia. Na história, Toph é uma jovem dobradora de terra extremamente poderosa que se torna professora de Aang e uma integrante fundamental da equipe Avatar.

Terceira temporada já está confirmada

Mesmo antes da estreia do segundo ano, a Netflix já confirmou a produção da terceira e última temporada da série. O objetivo é adaptar integralmente os três livros da animação clássica exibida pela Nickelodeon.

A renovação foi anunciada ainda em 2024, pouco depois do lançamento da primeira temporada, demonstrando a confiança da plataforma no sucesso da produção.

Episódios serão os maiores da série até agora

Além de trazer episódios mais longos em comparação com o primeiro ano, a nova temporada também apresentará o capítulo mais extenso já produzido para a adaptação live-action.

O episódio final, chamado “Algo Quebrado”, terá 1 hora e 4 minutos de duração, tornando-se o mais longo da série até agora.

Enquanto a primeira temporada registrou uma média de cerca de 54 minutos por episódio, a segunda eleva esse número para aproximadamente 59 minutos. Todos os novos capítulos ultrapassam a marca dos 50 minutos de duração.

Confira os títulos e durações da segunda temporada: