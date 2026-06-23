'Avatar: Fogo e Cinzas' chega ao streaming nesta semana; saiba onde assistir

Os fãs de Pandora já podem marcar na agenda. "Avatar: Fogo e Cinzas", terceiro capítulo da franquia criada por James Cameron, estreia no Disney+ nesta quarta-feira, 24 de junho. A produção chega ao streaming após uma trajetória de sucesso nos cinemas e meses disponível apenas para compra e aluguel digital.

Lançado originalmente em 19 de dezembro de 2025, o longa deu continuidade à história de Jake Sully, Neytiri e sua família, consolidando mais uma vez a força da franquia no cenário cinematográfico mundial.

O que acontece no filme?

Em "Avatar: Fogo e Cinzas", a família Sully vive entre os Metkayina, povo dos recifes de Pandora, enquanto tenta lidar com uma grande perda. Durante essa jornada, eles entram em contato com novos grupos Na'vi, incluindo os chamados Povos das Cinzas, uma tribo marcada por dor, ressentimento e conflitos próprios.

O filme amplia a mitologia da franquia ao explorar novas regiões de Pandora e apresentar diferentes perspectivas sobre a relação dos Na'vi com Eywa, a divindade espiritual do planeta.

Elenco e direção

James Cameron retorna à direção do longa e também assina o roteiro ao lado de Rick Jaffa e Amanda Silver. No elenco, Sam Worthington volta ao papel de Jake Sully, enquanto Zoe Saldaña reprisa a personagem Neytiri.

A produção também apresenta novos personagens importantes para o futuro da saga, incluindo a líder Varang, interpretada por Oona Chaplin.

Sucesso de público e crítica

Mesmo arrecadando menos que os dois filmes anteriores, "Avatar: Fogo e Cinzas" ultrapassou a marca de US$ 1,4 bilhão nas bilheterias mundiais, consolidando-se como uma das maiores estreias de 2025. O longa também conquistou o Oscar de Melhores Efeitos Visuais em 2026 e foi indicado ao Oscar de Melhor Figurino e ao Globo de Ouro de Melhor Canção Original por "Dream As One" e de Realização Cinematográfica e Bilheteria.

Os assinantes do Disney+ também podem assistir a "Avatar" e "Avatar: O Caminho da Água", além de conteúdos especiais que mostram os bastidores da produção.